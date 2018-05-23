برگزاری نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری در نشستی خبری با اشاره به برگزاری نمایشگاه عرضه کالاهای ایرانی در ۳ ماهه تابستان گفت: با توجه به برگزاری نمایشگاه کالای ایران و استقبال مقام معظم رهبری از این نمایشگاه، مقرر شد، نمایشگاه عرضه کالاهای ایرانی با حضور تولیدکنندگان به صورت دائمی در ۳ ماهه تابستان در مصلی تهران مستقر شود.

وی با تاکید بر حضور تولیدکنندگان محصولات ساخت داخل در این نمایشگاه گفت: در نمایشگاه عرضه محصولات ایرانی که با هدف تشویق فرهنگ استفاده از کالای ایرانی برگزار می شود، توانمندی های تولیدکنندگان داخلی اعم از بخش تعاونی و خصوصی ارائه می شود و در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

کلانتری در بخش دیگری از اظهاراتش با تشریح عملکرد فعالیت بخش تعاون در سال گذشته و همچنین برنامه های این حوزه در سال ۹۷ با بیان اینکه اقتصاد تعاونی می تواند منابع خرد مردمی را تجمیع کند، گفت: در سال گذشته ۴۱۴۰ تعاونی جدید با ۹۲۶۰۰ عضو تاسیس شد که ۶۸ هزار ظرفیت اشتغالزایی را به همراه داشته است؛ از این میزان تعاونی تاسیس شده در سال گذشته، ۲۷۰۰ تعاونی در گروه تعاونی های تولیدی بودند که نسبت به سال ۹۵ از رشد ۲۱ درصدی برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه تشکیل تعاونی ها در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ میزان ۹ درصد رشد داشته است، افزود: در حوزه تعاونی های خدماتی در سال گذشته ۲۰ تعاونی فراگیر ملی و ۲۵ تعاونی توسعه و عمران شهری در کشور با ظرفیت اشتغال ۱۸۹۰ نفر ایجاد شد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت تعاونی های مسکن مهر گفت: تا پایان سال گذشته ۷۴۰ هزار واحد مسکن مهر در قالب تعاونی ها ساماندهی شدند ضمن اینکه ۶۵۰۰ واحد مسکن مهر در قالب تعاونی ها که پیشرفت فیزیکی این واحدها بالغ بر ۸۵ درصد بود، تکمیل شد.

کلانتری درباره طرح «روستا-تعاون» که از سال گذشته به عنوان یکی از برنامه های اشتغالزایی این حوزه در دستور کار قرار گرفت، گفت: این طرح در سال ۹۶ آغاز شد که آثار آن را طی ماه های آینده مشاهده خواهیم کرد. ضمن اینکه در سامانه کارا (سامانه ثبت تقاضای تسهیلات متقاضیان کار) تا پایان سال گذشته ۳۴۰۰ تعاونی متقاضی استفاده از تسهیلات اشتغال ثبت نام کردند که میزان تسهیلات درخواستی این تعاونی ها حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

دستور وزیر کار برای کاهش بررسی طرح های اشتغال به ۱۴ روز در بانکهای عامل

وی با تاکید بر اینکه طرح روستا-تعاون به عنوان اولویت فعالیت اشتغالزایی مورد حمایت قرار می گیرد، درباره آخرین وضعیت منابع یک و نیم میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای اشتغال در سال جاری، گفت: تاکنون ۵۰ درصد از کل این منابع در اختیار بانکها و موسسات عامل اجرایی قرار گرفته که ۴۰ درصد از این تسهیلات در مرحله پرداخت و تصویب طرح قرار دارند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه زمان بررسی طرح های اشتغال با دستور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از ۲ ماه به ۱۴ روز کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا پایان شهریور کل منابع یک و نیم میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی برای اشتغال تخصیص داده شود که بخشی از استفاده کنندگان این تسهیلات، تعاونی ها هستند.

کلانتری ادامه داد: برآورد ما این است که حدود ۲ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب طرح روستا-تعاون برای اشتغالزایی و توانمندسازی تعاونی ها در روستاها جذب شود که ایجاد ۶۰ هزار فرصت شغلی هدفگذاری شده است.

وی تشکیل تعاونی های مبارزه با فقرزدایی را یکی از برنامه های وزارت تعاون در سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات پیش روی دولت، زندگی زیر خط فقر برخی از اقشار جامعه است که در این خصوص دو رویکرد برای فقرزدایی وجود دارد؛ نخست اینکه خانواده های نیازمند به صورت مستقیم و کمک های نقدی حمایت شوند که این رویکرد پاسخگوی برنامه های موازی با فقر نخواهد بود.

معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: رویکرد دوم نیز به توانمندسازی افراد و این خانوارها تاکید دارد که در این راستا در نظر داریم با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و تشکیل تعاونی ها، این افراد و خانواده ها در قالب تعاونی ها فعالیت اقتصادی کنند تا این حمایت ها به جای اشخاص در قالب تعاونی صورت گیرد چرا که تجمیع سرمایه های کوچک مردمی در قالب تعاونی ها می تواند به توانمندسازی افراد کمک کند.

تمرکز بر ۳ گروه تعاونی برای مبارزه با فقر

کلانتری با اشاره به اینکه تعاونی های فراگیر ملی، تعاونی های مرزنشین و تعاونی های روستایی می توانند در مبارزه با فقر موثر واقع شوند، گفت: یکی از تعاونی هایی که در حوزه مبارزه با فقر می توانند موثر باشند، تعاونی های فراگیر ملی هستند که ۷۰ درصد اعضای آن باید از ۳ دهک درآمدی پایین باشند. همچنین تعاونی های دیگری که می توانند در طرح فقرزدایی موثر باشند، تعاونی های مرزنشین هستند که حدود یک و نیم میلیون خانوار تحت پوشش این نوع تعاونی هستند و باید از نظر اقتصادی توانمند شوند.

وی افزود: دولت به رغم تسهیلات و حمایت هایی که از تعاونی های مرزنشین در دستور کار خود قرار داده بود، اما متاسفانه طی ۲ سال گذشته بخشی از معافیت ها کاهش پیدا کرد اما با همکاری وزارت کشور و وزارت صنعت در قالب کارگروهی مشترک این حمایت ها از تعاونی های مرزنشین احیاء می شود.

معاون امور تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تشکیل تعاونی های روستایی برای فقرزدایی نیز گفت: این تعاونی ها همچنین برای مقابله با فقر و تقویت توانمندی های روستائیان قطعاً توسعه پیدا می کنند ضمن اینکه تعاونی های زنان و روستائیان و تعاونی های صنایع دستی نیز در قالب طرح تقویت توانمندسازی تعاونی ها مورد حمایت قرار می گیرند.

پیشنهاد تاسیس تعاونی های اعتبار روستایی به بانک مرکزی

کلانتری همچنین درباره آخرین وضعیت تشکیل بانک تخصصی در حوزه تعاون گفت: به دلیل اینکه در فرآیند فعالیت موسسات اعتباری، برخی از این تعاونی ها از مسیر خود منحرف شده اند، فرآیند صدور مجوز برای تاسیس بانک تعاونی به تعویق افتاد اما پیشنهاد صدور مجوز تاسیس تعاونی های اعتبار روستایی به بانک مرکزی ارائه شده که پشتوانه فعالیت های اقتصادی تعاونی ها خواهد بود.

وی افزود: بانک مرکزی با کلیت این پیشنهاد موافق است اما در خصوص صدور مجوز آن باید بعد از ساماندهی واحدهای غیرمتشکل مالی تصمیم گیری شود.