۲۰ رئیس در ۳۰ سال اخیر روی صندلی سازمان میراث فرهنگی نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی طرح تشکیل وزارت خانه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی با حضور اعضای حیات رئیسه گروه مشترک مجلس و روسای تشکل‌های گردشگری و اعضای مجمع هماهنگی تشکل‌های گردشگری کشور شب گذشته در هتل باباطاهر تهران برگزار شد.

در این نشست، محسن اسلامی مدیر انجمن مؤسسات آموزشی گردشگری گفت: از سال ۶۶ تا ۹۶ و در ۳۰ سال گذشته سازمان میراث فرهنگی ۲۰ رئیس و بیش از چند صد معاون و مدیر داشته است.

وی ادامه داد: چون گردشگری خاصیت میان بخشی دارد بسیاری از سیاست‌گذاری‌های آن در سازمان‌های دیگر انجام می‌شود مانند حج و زیارت، اوقاف، هواپیمایی، راه‌آهن و ... . بیش از ۱۶۰ دستگاه کارشان به گردشگری مرتبط است. همسو کردن گردشگری در سطح کلان و زیر نظر شورای عالی میراث فرهنگی مدنظر است. باید تکلیف بخش خصوصی مشخص شود و. ازآنجاکه قانون ما قانونی کاملی نبوده، اکنون تشکل‌های ما هرکدام به استناد یک قانون تشکیل‌شده‌اند مانند اتحادیه‌ها با قانون اصناف، انجمن‌های صنفی به استناد قانون کار و تشکل‌های دیگر به استناد قانون‌های مختلف. ما در این زمینه پیشنهادهایی داریم که به نمایندگان داده‌ایم.

تصویب کلیات طرح تشکیل وزارتخانه

در ادامه این نشست، سلمان خدادادی به‌عنوان رئیس گروه مشترک مجلس گفت: برخی می‌گفتند که طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارت خانه گردشگری نباید در ساختار دولت قرار گیرد. یک‌بار نمایندگان مجلس مخالفت کردند بار دیگر رای گیری شد و گفتند که این طرح خلاف برنامه ششم است ولی بازهم به رای گذاشته شد و درنهایت نمایندگان در رد طرح قانع نشدند و توجیه آوردند و با اعضای حیات رئیسه صحبت کرده و کلیات آن به تصویب رسید.

وی گفت: شاید پیش‌از این نمی‌شد تغییرات زیادی در طرح به وجود آورد اما اکنون می‌توان در جزئیات آن تغییراتی ایجاد و در جهت پویا کردن وزارت خانه گردشگری کارکرد. عده از افراد می‌گفتند که این طرح برخلاف قانون است چون دولت بزرگ‌تر می‌شود ولی گفتیم اتفاقاً این طرح موجب خواهد شد که دولت سبک‌تر شود کشوری مانند ایتالیا کادر زیادی برای گردشگری دارد با طرح وزارت خانه گردشگری به دولت کمک می‌شود که در حوزه گردشگری چابک‌تر عمل کند.

شهرام شیروانی بازرس جامعه هتلداران ایران نیز در این برنامه گفت: در ۱۳ سال اخیر که سازمان میراث فرهنگی ادغام شده، ۱۵ رئیس داشته است که به طور میانگین هر کدام ۱۵ ماه کار کرده اند. هر کدام از این روسا در سازمان میراث فرهنگی تغییراتی داشته اند به نحوی که در این مدت ۱۴ معاون گردشگری آمده و رفته اند. هر کسی که به این سازمان می آید باید بداند چند وقت مدیریت می کند و بر چه اساسی برنامه ریزی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: امروز سازمان میراث فرهنگی ۶ معاونت دارد که خوشبختانه خودش در حال کم کردن آن است و معاونت گردشگری و سرمایه گذاری با هم ادغام شده و به ۵ معاونت می رسد. فعالیت هایی که در این سازمان انجام شده معمولا بدون نظارت بوده است. روسای سازمان سرمایه گذاران را به درستی هدایت نکرده اند که کجا هتل ساخته شود. اکنون در شهر مشهد ۱۹۰ هتل، ۴۵۰ هتل آپارتمان، ۸۰۰ مهمانپذیر و بیش از هزار خانه مسافر وجود دارد و ۲۰۰ هتل نیز به زودی در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تهران نیز به همین صورت است.

بازرس جامعه هتلداران ایران افزود: مهمانسراهای دولتی باید واگذار می شد و از ایجاد مهمانسرای دولتی جدید جلوگیری شود. کشورهای اطراف ما مانند ترکیه، مالزی و گرجستان بار اضافی ارزش افزوده را به دوش مسافر نمی گذارند. ما اگر اصرار داریم که ارزش افزوده حذف شود برای این است که رقابت پذیری با کشورهای همسایه وجود داشته باشد. ما می خواهیم که نمایندگان مجلس کمک کنند تا ارزش افزوده را از هتل ها بردارند.

گردشگران عراقی باید در قالب تور به ایران بیایند

در ادامه این نشست، کمالیان رئیس انجمن صنفی دفاتر زیارتی گفت: در بحث ورود گردشگر که به عهده سازمان میراث فرهنگی است، عملا کاری انجام نشده است. ما شاهدیم گردشگران عراقی که وارد ایران می شوند به صورت انفرادی سفر می کنند و آژانس های مسافرتی کمتر درگیر این موضوع هستند، در حالی که می بایست آنها در قالب تور به ایران سفر کنند. تورهایی که از ایران به عراق می رود نیز از طریق غیرمجاز اجرا می شود که با سیستم انحصاری که در یکی از شرکت ها ایجاد شده، با این مسئله روبرو هستیم که دفاتر مسافرتی از محل خروج مسافران نیز سودی نمی برند. این اتفاق باعث شده که با شرکت های عراقی نتوانیم قرارداد متقابل داشته باشیم و از عراق به ایران تور بیاوریم.

محمد محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز گفت: یکی از مشکلات اساسی گردشگری این است که آسیب شناسی قاعده ای و قانونی انجام نشده است. خواهش ما این است که نمایندگان مجلس قوانین قوی را برای گردشگری تبیین کنند. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد این باشیم که قانون هایی گذاشته شود که پل خوبی برای تردد همه ذی نفعان گردشگری باشد و ظرفیت های موجود را پویا کند و هر قاعده ای که تعریف می شود، صنعت گردشگری را به این دید ببیند که قرار است جایگزین نفت شود.