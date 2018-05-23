تشکیل قرارگاه مشترک برای مبارزه با مواد مخدر وقاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب علی نظری ظهر چهارشنبه در همایش بررسی عملکرد و تبیین برنامه های پیش رو در عرصه مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا که در سالن جلسات دادستانی مشهد برگزار شد اظهار کرد: در شرایط کنونی جهان،جمهوری اسلامی به عنوان جبهه حق در مقابل آمریکا به عنوان نماد کفر و استکبار جهانی قرار گرفته است.

وی افزود: نگاه و فکر در هدف گذاری ها بسیار مهم است و اگر نگاه، عمق و زاویه مناسب داشته باشد در چگونگی اقدامات ما تاثیر دارد. شرایط حساس کنونی و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید تمامی رفتارهای ما با دید مبارزاتی باشد و با نگاه و فکر مناسب در مقابل جبهه کفر قرار گیریم.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: پیروزی های انقلاب اسلامی ایران در سال های گذشته باعث بروز و ظهور چهره واقعی آمریکا در جهان شده است و آمریکا از زیر چهره دیپلماسی و گفتگو خارج شده و دشمنی خود را به صورت آشکار بیان می کند.

نظری تصریح کرد: این پیروزی ها باعث استیصال آمریکا و بروز چهره صهیونیستی عربستان شده است.

وی ادامه داد: سردمداران آمریکا وقتی دیدند قدرت مقابله نظامی با ایران را ندارند تمام هم و غم خود را برای جدا کردن مردم از این نظام قرار دادند و تلاش می کنند با تهاجم فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی رابطه مردم و نظام را سست کنند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) تصریح کرد: ما با این نگاه باید وارد کار مبارزه با مواد مخدر شده و پنج کار مهم را در این راستا انجام دهیم که شامل مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر ، جلوگیری حضور معتادان پرخطر در جامعه ، پیشگیری از افراد در معرض ، درمان مبتلایان و مراقبت که در صورت انجام این اقدامات می توانیم به بهترین شکل مبارزه با مواد مخدر را به پیش ببریم.

وی تاکید کرد: باید با تشکیل قرار گاهی برای مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا به صورت مجزا از ظرفیت همه دستگاه های مسئول در این راه استفاده کرده و تقسیم کار مناسبی نیز صورت گیرد.