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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

حکیم در دیدار هیأت نمایندگان حزب دموکرات کردستان:

دولت آینده باید به قوانین احترام بگذارد و از آن تخطی نکند

دولت آینده باید به قوانین احترام بگذارد و از آن تخطی نکند

هیأت نمایندگان حزب دموکرات کردستان، با حضور در دفتر جریان حکمت ملی، با سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، هیأت نمایندگان حزب دموکرات کردستان، با حضور در دفتر جریان حکمت ملی، با سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، در این دیدار، ساختار دولت آینده و ائتلاف‌های مد نظر برای تشکیل دولت اکثریت ملی مورد بررسی قرار گرفت.

حکیم با اشاره به این موضوع که دولت آینده باید خدمت‌رسان باشد و نباید کشور را در بحران قرار دهد، تصریح کرد: چنین دولتی باید به قوانین احترام گذاشته و آن را زیر پا نگذارد.

وی در پایان بر اهمیت توافق بر اساس برنامه‌ها و زمانبندی مشخص تأکید کرد.

کد مطلب 4304219

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