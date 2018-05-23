تجدیدنظرخواهی ۴۰ ناشر متخلف نمایشگاه/ بررسی مجدد به تیر موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، از میان ۹۵ ناشری که به دلیل ارتکاب برخی تخلفات در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با رای هیئت رسیدگی به تخلفات از حضور در دوره سی و دوم این نمایشگاه (۱۳۹۸) محروم شده‌اند، ۴۰ ناشر درخواست تجدیدنظرخواهی داده‌اند.

هیئت مذکور در نمایشگاه امسال کتاب تهران، در ۹ روز نخست برپایی این رویداد ۲۰ بار تشکیل جلسه داد و در این جلسات ضمن بررسی ۳۷۱ گزارش واصله از ناظران خود در بخش‌های مختلف، مبادرت به صدور ۲۴۱ رای برای ناشران متخلف کرد که بر اساس آراء صادره، ۹۵ ناشر از حضور در سی‌ و دومین نمایشگاه کتاب تهران (۱۳۹۸) محروم شدند.

بنا به گفته رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه، پرتکرارترین تخلف این دوره و همچنین دوره‌های گذشته، ارائه و فروش کتاب‌های سایر ناشران بوده است. این در حالی است که به گفته وی، حدود ۹۰ درصد از کسانی که به عنوان ناظر با کارگروه‌های مختلف هیات رسیدگی به تخلفات ناشران فعالیت می‌کنند، از اعضای صنف نشر هستند.

نقد کردن بن کتاب هم در ردیف دوم تخلفات پرتکرار نمایشگاه کتاب تهران قرار دارد.

همایون امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه اذعان می‌کند که «مسائلی که به عنوان تخلف در نمایشگاه کتاب صورت می‌گیرد، بستری غیر از خود نمایشگاه دارد و در واقع، سرریز مسائل و مشکلات موجود در حوزه نشر است».

وی عنوان کرده بود که مسیر تجدیدنظر خواهی برای ناشرانی که رای محکومیت برای آنها صادر شده است، باز است و هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران، به شکایت و اعتراضات واصله رسیدگی خواهد کرد.

بنا بر اعلام، درخواست تجدیدنظرخواهی حدود ۴۰ ناشری که به دلیل ارتکاب برخی تخلفات نمایشگاهی، از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه برایشان رای صادر شده بود، بعد از ماه مبارک رمضان از سوی هیئت تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

یادآوری می‌شود، اعضای «هیات تجدی نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، کمیته‌ها و کارکنان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» را نادر قدیانی، حامد سهرابی، محمدرضا توکل صدیقی، احمد کمالی‌نژاد، علی آل‌داود و محمدکاظم شمس تشکیل می‌دهند.