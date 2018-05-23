آغاز عملیات مرمت و نوسازی عرشه جنوبی پل کریمخان از اواسط خردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر ،مهدی پورشاسب با بیان آنکه زمان بندی دقیق اجرای عملیات نوسازی و تغییر وضعیت عرشه جنوبی پل کریمخان نیازمند هماهنگی با معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۶ و مساعدت پلیس راهور تهران بزرگ است، یادآور شد این عملیات در صورت اخذ مجوزهای لازم از دوازدهم خردادماه، همزمان با خاتمه فعالیت مدارس و همچنین آغاز تعطیلات نیمه خردادماه آغاز خواهد شد و پیش بینی می شود به مدت ۲ هفته ادامه یابد.

وی با بیان آنکه کنارگذر جنوبی پل کریمخان در زمان اجرای عملیات نوسازی عرشه جنوبی به عنوان معبر جایگزین ترافیکی در نظر گرفته می شود، از شهروندان پایتخت خواست تا حد امکان از معابر موازی خیابان کریمخان تردد کنند.

پل کریمخان یکی از ۷ پل سواره رو فلزی شهر تهران به شمار می آید که به دلیل مشکلاتی همچون فرسودگی زودرس روکش، از کار افتادگی نئوپرن‌ها، عدم ظرفیت مناسب در مقابل بارهای جانبی ناشی از زلزله و فرسایش درزهای طولی و عرضی، در حال تبدیل وضعیت به یک پل کامپوزیت بتنی دائمی است.