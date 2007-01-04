پروژه نطنز از آغاز امسال هر ماه 13 درصد پیشرفت دارد / امروز در برجسته ترین مقطع تاریخ 300 ساله کشورمان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقازاده در دیدار با سینماگران ایران در نشستی که صبح امروز پنجشنبه به همت خانه سینمای ایران و انجمن انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد با اشاره به اینکه در مدت 5 سال گذشته تاریخ دردناکی را گذرانده است، گفت : برخی مسئولان سابق به ضرورت پیشرفت هسته ای اعتقاد نداشتند و از توانایی ایران در پیشرفت هسته ای مایوس بودند.



وی در خصوص فعالیت های ایران در نطنز از آغاز امسال تاکنون اظهار داشت : در هیچ پروژه کشور نمونه ای وجود ندارد که مانند سایت نطنز درهر ماه 13درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد ، در این پروژه ماه هاست که 3000 نفر در دو شیفت کار می کنند و ماهی 10 میلیارد تومان تجهیزات در این سایت هزینه می شود .



معاون رئیس جمهور افزود: روزی که بحث فعالیت های هسته ای ایران آغاز شد موضع غرب و روسیه و چین توقف فعالیت های ایران بود و امروز هم همچنان بر این موضع ایستاده اند .



وی به مذاکرات علی لاریجانی و خاویر سولانا اشاره کرد و گفت : در این دیدار آقای سولانا گفته است ، با دانشی که به آن دست یافته اید قدرت بلامنازع منطقه هستید ، ما می خواهیم در خصوص حل و فصل مسائل منطقه و خلیج فارس با شما تعامل داشته باشیم اما شما به قابلیت هایی رسیده اید که نمی شود روی شما حساب کنیم .



آقازاده ادامه داد: به گفته آقای متکی در حال حاضر و با توجه به پیشرفتهای هسته ای، ادبیات گفتگوی غرب با ایران با گذشته متفاوت شده است .



وی به تلاش غرب برای جذب نیروهای متخصص ایرانی اشاره کرد و گفت : نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی که از ملیت های مختلف به ایران می آیند همواره پیش از ارائه گزارش خود به آژانس آن را به سرویس های مختلف می دهند و بصورت مداوم متخصصان و مدیران کل هسته ای ایران در ایمیل ها و تماس های تلفنی به بورس برای تحصیل و تحقیق و تدریس در آمریکا یا دریافت پست و سمت در اژانس بین المللی انرژی اتمی دعوت می شوند، اما آنچه باعث می شود صدها متخصص ایرانی از این پیشنهادات وسوسه انگیز صرفنظر و به حقوق ناچیز سازمان انرژی اتمی اکتفا کنند عرق مذهبی و ملی و هویتی است که در پیشرفت دانش هسته ای ایران یافته اند .



به گفته وی، یک جوان 27 ساله ایرانی طراح پروژه تولید UF6 در کارخانه فراوری اورانیوم اصفهان است.



آقازاده در جمع سینماگران، به افتخارآفرینی پیشرفت های هسته ای ایران برای ایرانیان خارج از کشور حتی میان مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و یادآور شد: شنیدن تماسهای تلفنی ایرانیان خارج از کشور در برنامه های تلویزیونی در خصوص فعالیت های هسته ای ایران می تواند سوژه های بسیار جالب و حیرت انگیزی را برای سناریوهای سینمایی آشکار کند.



معاون رئیس جمهور مقطع فعلی تاریخ ایران را برجسته ترین مقطع تاریخ 300 ساله کشور خواند و گفت : ما امروز یا باید با تدبیر این توانمندی را حفظ کنیم و یا اگر عقب بنشینیم این مقطع به صورت نقطه ای تاریک در تاریخ باقی خواهد ماند.



وی در ادامه بار دیگر به ذکر خاطره ای از روند فعالیت غنی سازی پرداخت و افزود: آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین بازدید از نطنز که از هشت صبح تا غروب آفتاب به طول انجامید گفتند "من به این نتیجه رسیده ام که شما کاری انجام داده اید که هیچ کس نمی تواند آن را بازگرداند."



آقازاده همچنین در خصوص احتمال نابود سازی تاسیسات هسته ای ایران گفت : در حال حاضر قابلیت های ایران است که غرب را نگران ساخته و یکی از دلایل اطمینان ما از اینکه نمی توانند تاسیسات ما را بمباران کنند این است که می دانند دانش هسته ای در ایران نهادینه شده و قابلیت پیشرفت هسته ای در هر حال وجود دارد .



رئیس سازمان انرژی اتمی در دیدار با سینماگران کشور بر امکان سرمایه گذاری های میلیاردی برای تبیین جایگاه هسته ای ایران و نشان دادن پشتکار، توانایی و پیشرفت های متخصصان ایرانی در ساخت فیلم و سریال تاکید کرد.



طبق اعلام سازمان انرژی اتمی، سینماگران ایران در روزهای آتی از سایت های هسته ای کشور از جمله در نطنز و اصفهان بازدید خواهند داشت.

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