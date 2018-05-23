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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

امام جمعه ارومیه:

امنیت آذربایجان غربی را مدیون مرحوم حجت الاسلام حسنی هستیم

امنیت آذربایجان غربی را مدیون مرحوم حجت الاسلام حسنی هستیم

ارومیه – نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: در حال حاضر امنیت در منطقه به خصوص آذربایجان غربی را مدیون مرحوم حجت الاسلام حسنی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در آیین تشییع مرحوم حجت الاسلام حسنی امام جمعه سابق ارومیه اظهار داشت: منطقه آذربایجان غربی همواره در طول انقلاب اسلامی تا کنون در خط مقدم نبرد با هجمه های دشمنان بوده و در برهه های مختلف شاهد شرارت گروهک های معناد در این خطه هستیم.

وی ادامه داد: حجت الاسلام حسنی همواره از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا لحظه رحلت خود نقش مهم و ارزنده ای در مبارزه با این شرارت ها داشت و در واقع امنیت منطقه را مدیون این شخصیت بزرگوار هستیم.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با بیان اینکه حجت الاسلام حسنی ذخیره انقلاب بود و رفتار انقلابی اش ماندگار خواهد ماند گفت: هنوز مردم غیور استان رشادتها و ایستادگی های مرحوم حجت الاسلام حسنی را در سنگر مبارزات انقلابی و دفاع ازحریم قدسی ولایت به خاطر دارند .

امام جمعه ارومیهادامه داد: شجاعت های مرحوم حسنی در مبارزه با طاغوت و ایادی استکبار الگویی است که تا سالها در اذهان مردم این دیار باقی خواهد ماند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به تدفین پیکر مرحوم حسنی در باغ رضوان و کنار یادمان شهید باکری اظهار داشت: بر اساس خواست خانواده این مرحوم و نیز مسئولان قرار بر این است که پیکر وی در کنار یادمان شهدا تدفین شود تا رشادت های ایشان برای همیشه در یاد و خاطرات باقی بماند.

امام جمعه ارومیه همچنین مردم را به تقوای الهی دعوت کرد و گفت: مرگ یک حق طبیعی است، امید می رود مردم با اعمال نیک و صالح این موضوع را در نظر داشته و به ملاقات خداوند بروند.

حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه پس از یک عمر مجاهدت در راه اسلام و انقلاب شامگاه ۳۱ اردیبهشت در سن ۹۱ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

کد مطلب 4304234

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