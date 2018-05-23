دومین آزمون جامع سراسری مهارتی هنر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که دومین آزمون جامع و بیست و پنجمین آزمون ادواری مهارت آموزی هنر پانزدهم تیرماه سال جاری در مراکز مختلف برگزار خواهد شد.

محمد اللهیاری بیان کرد: دومین آزمون جامع و بیست و پنجمین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش برای کسب دیپلم هنر به صورت سراسری و هم زمان در مراکز استان ها و حوزه های شهرستانی روز جمعه پانزدهم تیرماه امسال برگزار خواهد شد. دومین آزمون جامع در سال تحصیلی ٩٧ - ٩۶، شامل همه فراگیران ورودی مهر و دی ماه سال ٩٦ می شود که تا زمان برگزاری آزمون، استانداردهای مهارتی خود را در مراکز مهارت آموزی به پایان رسانده اند.

وی در پایان بیان کرد: بیست و پنجمین آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش با هدف سنجش دانش نظری و عملی افراد ماهر، نیمه ماهر و استاد کار در ۳۵ رشته مهارتی کاردانش در ٢ بخش نظری و عملی، برگزار می شود. این در حالی است که مهلت معرفی به آزمون مهارت آموزان، غیر قابل تمدید است و آماری که پس از مهلت تعیین شده از سوی ادارات کل به این دفتر اعلام و یا ارسال شود، قابل پذیرش نیست.