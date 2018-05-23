آمریکا توسط اروپا دودستی به برجام چسبیده است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز ملی مقاومت ویژه بزرگداشت حماسه سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر صبح امروز ( چهارشنبه ۲ خرداد) در دانشگاه صنعت هوایی کشور با حضور سردار علی فضلی فرمانده دانشگاه امام حسین علیه السلام ، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل و جمعی از مسئولان سازمان هواپیمایی کشور برگزار شد.



سردار جلالی در این همایش با گرامی داشت یاد شهدا گفت: روز سوم خرداد از ایام الله است و بر ما واجب است این روز را بزرگ بدانیم.



وی ادامه داد: سوم خرداد نماد مقاومت، ایستادگی و پیروزی در برابر دشمن است و اینکه به یک نماد تبدیل شده و باید به نسل جوان بگوئیم چه شده و چه رشادت هایی صورت گرفته است، سوم خرداد می‌تواند به حفظ تمامیت و استقلال کشور کمک کند و اگر ما این مسائل و رمز پیروزی در سوم خرداد را بدانیم می توانیم دوباره آن را تکرار کنیم.



سردار جلالی کفت: آمریکایی‌ها فکر می کردند با رفتن مستشاران نظامی شرایط بعد از انقلاب کشور ضعیف شده است؛ بنابراین صدام را تجهیز کردند و با نگاه به جنگ شش روزه و ضعف قوای نظامی پنداشتند که می‌توانند ایران را اشغال کنند.



رئیس پدافند غیرعامل ادامه داد : صدام وقتی با مقاومت ملت ایران روبرو شد، حرف از آتش بس و تصرف سرزمین های اشغالی می زد. بنی صدر هم که در سه عملیات شکست خورده بود می گفت جنگ به بن بست رسیده پس سعی کرد این شکست را به اختلافات داخلی در تهران تبدیل کند اما امام خمینی(ره) معتقد بود که جنگ بن بست ندارد.



رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ادامه به عملیات های مشترک سپاه و ارتش و آزادی خرمشهر اشاره کرد و گفت: با تدبیر امام خمینی(ره) روی پای خود ایستاده‌ایم و با اتحاد خرمشهر آزاد شد و امام فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد.



وی افزود: اعتماد مردم به امام خمینی(ره) موجب اجماع و یک دلی مردم شد و جنگ را که یک تهدید بود به یک فرصت بزرگ و یک دانشگاه انسان ساز تبدیل کرد.

سردار جلالی با تاکید براینکه خرمشهر نماد پیروزی و ایستادگی است، گفت: بعد از جنگ تحمیلی آن مقاومت ها و رشادت ها یک بازدارندگی برای کشور ایجاد کرد و با درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی در جنگ های اطراف کشور مانند حمله آمریکا به عراق و افغانستان و داعش توانستیم سربلند بیرون آمده و پیروز واقعی این بحران‌ها باشیم.



رئیس سازمان پدافند غیر عامل ادامه داد: داعش بنا بر اعترافات سران آمریکا توسط آنها برای آسیب رساندن به انقلاب اسلامی به وجود آمد، اما تجارب دفاع مقدس و انتقال آن توسط سردار سلیمانی به ملت های منطقه موجب شکست این پروژه شد و ما توانستیم داعش را شکست دهیم.



سردار جلالی گفت : آنها می خواستند داعش را در مرزهای ایران مستقر و ایران را تهدید کنند اما امروز محور مقاومت در مرزهای سرزمین های اشغالی مستقر است و معادلات تغییر یافته است و ایران اسلامی یک قدرت منطقه ای و جهانی است که مسائل منطقه بدون حضور ایران قابل حل نیست.



وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام اظهار داشت: آمریکا با این حرکات می خواهند زمین بازی را عوض کنند.



رئیس سازمان پدافند غیر عامل تصریح کرد: آمریکایی ها خواستار حفظ برجام هستند و آن را پایه زیاده خواهی های خود می دانند و خروج آنها از برجام نیز در راستای زیاده خواهی های استکبار جهانی است. اما باید بدانید آمریکایی ها توسط اروپایی ها دودستی برجام را چسبیده اند و می‌خواهند با استفاده از آن توان دفاعی و موشکی ایران را محدود کنند.



وی ادامه داد: آمریکا و اروپا یی‌ها از طریق مذاکره و تحریم می‌خواهند یک دوگانگی امنیت و اقتصاد را ایجاد و کشور را دچار بحران کنند. در مسئله تلگرام، ما حمایت آمریکایی ها از تلگرام در برخورد با ایران و روسیه را دیدیم.



رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: دشمنان ایران اسلامی با استفاده از تلگرام و دیگر ابزار افکار عمومی به دنبال بحران سازی در کشور هستند و در حوادث دی ماه سال گذشته به وضوح دیدیم که با استفاده از تلگرام چطور با افکار عمومی بازی شد.



سردار جلالی گفت: تلگرام بخشی از تهاجم آمریکایی‌ها به افکار عمومی است و شما به وضوح می بینید که در یک روز چندین نسخه فیلتر شکن ارائه می کنند تا فیلتر شدن آن را بی اثر کنند، اما برخی فیلترینگ تلگرام را بحث داخلی می دانند.



وی راه مقابله با توطئه های دشمنان را حفظ وحدت داخلی دانست و گفت: باید اختلافات و بحث اصولگرا و اصلاح طلب را کنار گذاشت تا دشمنان یک صدا از داخل کشور بشنوند.



وی ادامه داد: سوم خرداد که نماد شهامت و ایستادگی است، سوم خرداد به ما آموخت که از جنگ نترسیم، اما این به معنای آن نیست که ما جنگ طلب هستیم ، بلکه ملت ما از کسی نمی ترسد. آمریکا همان کشوری است که در تهاجم نظامی به عراق و سوریه و داعش و جنگ تحمیلی از ملت ایران شکست خورده و بازهم شکست می خورد.



وی رئیس جمهور آمریکا را تاجر و دیوانه دانست و گفت: ترامپ استراتژی فردی دیوانه را انتخاب کرده تا ملت های جهان از او بترسند اما ملت ایران با درس گرفتن از جنگ تحمیلی می تواند برای بار چندم آمریکا را شکست دهد و این مهم به شرط حرکت پشت سر مقام معظم رهبری و پیاده کردن استراتژی های ایشان است.