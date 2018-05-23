۶۰ درصد تصادفات خراسان جنوبی در محور بیرجند- قاین است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رضایی صبح چهارشنبه در کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حملونقل استان با اشاره به تصادفات سال گذشته بیان کرد: طی این مدت تصادفات جادهای ۲۲۴ کشته و ۴۶۳ مجروح به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: تعداد متوفیان سال ۶۹ نسبت به سال ۹۵ قریب به ۲۰ درصد افزایش و میزان مجروحین نیز ۲۲ درصد افزایش داشته است.
سرهنگ رضایی با بیان اینکه میزان تصادفات تا سال ۹۵ روند کاهشی داشته است، افزود: در سال ۹۶ میزان تصادفات جهش غیرقابل قبولی داشته است.
فرمانده پلیسراه خراسان جنوبی بیان کرد: ۱۴ تصادف مهم در سال گذشته داشتهایم که ۲۸ درصد متوفیان مربوط به این تصادفات هستند.
وی بیان کرد: اگر در نقاط پیک تصادفات و محورهای مخاطرهآمیز اقداماتی اساسی انجام شود، استانی موفق در کاهش تصادفات خواهیم بود.
فرمانده پلیسراه خراسان جنوبی با بیان اینکه علت بروز ۶۴ درصد تصادفات سال گذشته انحراف به چپ بوده است، گفت: همچنین در ۷۸ درصد تصادفات مهم، خودروهای سنگین دخیل بودهاند.
سرهنگ رضایی با بیان اینکه ۴۱ درصد تصادفات فوتی در نقاط مستعد وقوع تصادف بوده است، افزود: ۳۶ درصد تصادفات در بازه زمانی ۱۲ شب تا چهار صبح رخ داده است.
وی با بیان اینکه ۷۱ درصد تصادفات در محورهای شریانی و اصلی اتفاق افتاده است، اظهار کرد: در ۵۷ درصد تصادفات مهم، خودروهای سواری مقصر بودهاند.
سرهنگ رضایی با اشاره به اجرای طرح نوروزی سال جاری بیان کرد: استراحتگاههای بین راهی نقش بسزایی در کاهش تصادفات نوروزی سال جاری داشته است.
طرح تابستانی پلیس اجرا می شود
فرمانده پلیسراه خراسان جنوبی بیان کرد: بعد از پایان ماه مبارک رمضان، طرح تابستانی پلیس در سطح استان اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به میزان تصادفات در سال جاری بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، میزان تلفات نسبت به سال گذشته یک نفر کاهش داشته است.
سرهنگ رضایی بیان کرد: طی این مدت شهرستان بیرجند با ۱۷ درصد افزایش، قاین ۱۵۰ درصد و بشرویه ۱۰۰ درصد بیشترین افزایش تصادفات را داشتهاند.
فرمانده پلیسراه خراسان جنوبی بیان کرد: ۶۰ درصد از تصادفات سال جاری در محور بیرجند - قاین و ۴۰ درصد در محور نهبندان رخ داده است.
محورهای تفرجگاه های بین راهی ساماندهی شوند
وی اظهار کرد: در تصادفات شهرکهای حاجیآباد، امیرآباد، چهکند و دستگرد ۴۰۰ درصد افزایش تلفات انسانی داشتهایم.
سرهنگ رضایی بیان کرد: میزان کل تصادفات در این مناطق نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش و مجروحین نیز ۳۰ درصد رشد داشته است.
وی خواستار توجه به این مناطق شد و اظهار کرد: در حال حاضر هیچ کنترلی در این چهار شهرک وجود ندارد.
سرهنگ رضایی با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی استان بیان کرد: در محور کرمان، مجتمعهای رفاهی و مکانی قابلاعتماد برای استراحت وجود ندارد.
وی خواستار ساماندهی محور بیرجند قاین شد و افزود: تلفات این محور سال به سال در حال افزایش است.
سرهنگ رضایی با بیان اینکه محور دیهوک - راور باید ساماندهی شود، گفت: همچنین ساماندهی محورهای تفرجگاهی مانند بند دره باید در دستور کار قرار گیرد.
فرمانده پلیسراه خراسان جنوبی خواستار تعیین تکلیف پلیسراه زیرکوه شد و گفت: ایجاد امکانات رفاهی برای ایستگاه نایبندان مورد توجه قرار گیرد.
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