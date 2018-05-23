۱۰درصد ظرفیت دانشگاههای برتر باید به دانشجوی خارجی اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیم چی در نشست خبری در دانشگاه صنعتی شریف گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید ۸۰ هزار دانشجوی خارجی در کشور پذیرش شوند که بر این اساس لازم است ۱۰ درصد ظرفیت دانشگاه های برتر کشور به دانشجوی خارجی اختصاص یابد.

وی افزود: در حال حاضر این دانشگاه دارای ۲۵ دانشجوی خارجی است که از ۱۰ کشور مختلف هستند.

معاون بین‌الملل دانشگاه شریف تصریح کرد: امسال با ۱۰۰ درخواست تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه شریف موافقت شده که با اضافه شدن این دانشجویان تعداد دانشجویان بین‌الملل این دانشگاه ۵ برابر رشد خواهد یافت.

سیم چی اظهار داشت: این دانشگاه رتبه برتر در استخدام پذیری فارغ التحصیلان را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: برنامه داریم دوره های بین‌المللی برای ارتقاء مهندسان با همکاری کشورهای استرالیا، قطر و عمان انجام دهیم.

معاون بین‌الملل دانشگاه شریف تصریح کرد: این دانشگاه نیز جزء ۵ دانشگاهی است که قرار است با حمایت های مالی دولت جزء ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد بنابراین بودجه هایی به این دانشگاه ها اختصاص می یابد.

سیم چی گفت: سال گذشته ۱۲ میلیارد تومان به دانشگاه ها و پژوهشگاه های منتخبی که قرار است جز رتبه های برتر جهان قرار گیرد، اختصاص داده شد.

وی عنوان کرد: این در حالی است که وزارت علوم در خواست بودجه ۴۰ میلیارد تومانی را برای این موضوع از دولت داشته است.