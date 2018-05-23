معامله گران محتاط شدند/سهام آسیایی افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، پس از سخنرانی ترامپ که خوشبینی در مورد پیشرفت در مذاکرات تجاری چین-آمریکا را از بین برد، سرمایهگذاران محتاط شدند و اغلب سهام آسیایی تضعیف گردیدند.
شاخص گسترده سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن، ۰.۲ درصد افت کرد.
شاخص نیکی۲۲۵ ژاپن ۱.۴ درصد سقوط کرد و به پایینترین میزان یک و نیم هفتهای خود رسید.
شاخص کامپوزیت شانگهای ۰.۶ درصد عقب نشست.
در والاستریت هم اساندپی۵۰۰، در معاملات دیشب ۰.۳۱ درصد افت کرد. این شاخص که در روز گذشته به بالاترین میزان ۲ ماهه خود رسیده بود، انرژی خود را از دست داد.
سهشنبه شب ترامپ گفت که از مذاکرات اخیر تجاری بین چین و آمریکا، راضی نیست و به این ترتیب حالوهوای بهبود یافته بازارها در آخر هفته گذشته را بر هم زد. در آخر هفته گذشته وزیر خزانهداری آمریکا، استیون منوچین اعلام کرده بود که جنگ تجاری با چین به تعویق افتاده است.
پس از اظهارات او، مقامات چینی هم اعلام کردند که تعرفههای خودرو و قطعات یدکی آن را کاهش خواهند داد.
حالوهوای محتاط بازارها به تقویت قیمت (و کاهش سود) اوراق خزانهداری کمک کرد. نرخ سود اوراق ۱۰ ساله آمریکا در سطح ۳.۰۵۴ درصد باقی ماند که نزدیک به بالاترین نرخ ۷ ساله ۳.۱۲۸ درصدی روز دوشنبه است.
سود کمتر اوراق خزانهداری، اشتیاق برای خرید دلار را کاهش داد. یورو از پایینترین نرخ ۵ ماهه روز دوشنبه خود (۱.۱۷۱۷ دلار) بالا آمد و به نرخ ۱.۱۷۵۴ دلار رسید.
در برابر ین دلار ۰.۴ درصد افت کرد و به نرخ ۱۱۰.۴۷ ین رسید. دلار روز دوشنبه به رکورد ۴ ماهه ۱۱۱.۳۹۵ ین دست یافته بود.
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