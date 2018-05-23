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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

فرنگی‌کاران جوان از روز ۷ خردادماه وارد اردو می‌شوند

فرنگی‌کاران جوان از روز ۷ خردادماه وارد اردو می‌شوند

اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان از روز ۷ خردادماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۰ خردادماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور (خوزستان) – پویا دادمرز (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) امید اولیائی (اردبیل) سعید ارجمندی (فارس)
۶۳ کیلوگرم: بهرام معروف خانی (اردبیل) محمدجواد رضایی (قم)
۶۷ کیلوگرم: سجاد ایمان طلب (مازندران) محمدرضا مختاری (فارس)
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا رستمی (فارس) اشکان سعادتی فر (تهران)
۷۷ کیلوگرم: شایان عفیفی (آذربایجان شرقی) سید محمد چوبچیان (گیلان) علی کبیری (چهارمحال و بختیاری)
۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران) اکبر زکی پور (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم: محمدهادی سارودی (مازندران) حسن فروزنده (تهران)
۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی) حمیدرضا بادکان (تهران) احسان اسماعیل پور (کرمان) آرمان طهماسبی (تهران)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) سید محمد موسوی (البرز) محمودرضا رمضانی (مازندران)
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: حسن حسین زاده – مهرداد اسفندیاری فر- یک مربی به معرفی استان های تهران و لرستان
سرپرست: مهدی شربیانی

کد مطلب 4304275

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