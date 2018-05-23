به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۰ خردادماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور (خوزستان) – پویا دادمرز (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) امید اولیائی (اردبیل) سعید ارجمندی (فارس)

۶۳ کیلوگرم: بهرام معروف خانی (اردبیل) محمدجواد رضایی (قم)

۶۷ کیلوگرم: سجاد ایمان طلب (مازندران) محمدرضا مختاری (فارس)

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا رستمی (فارس) اشکان سعادتی فر (تهران)

۷۷ کیلوگرم: شایان عفیفی (آذربایجان شرقی) سید محمد چوبچیان (گیلان) علی کبیری (چهارمحال و بختیاری)

۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران) اکبر زکی پور (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: محمدهادی سارودی (مازندران) حسن فروزنده (تهران)

۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی) حمیدرضا بادکان (تهران) احسان اسماعیل پور (کرمان) آرمان طهماسبی (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) سید محمد موسوی (البرز) محمودرضا رمضانی (مازندران)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: حسن حسین زاده – مهرداد اسفندیاری فر- یک مربی به معرفی استان های تهران و لرستان

سرپرست: مهدی شربیانی