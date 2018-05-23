۴۵۰موتورسیکلت بین محیط بانان توزیع می شود/توزیع ۱۵۰۰جلیقه ضدگلوله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جمشید محبت خانی صبح چهارشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران از توزیع ۱۵۰۰ جلیقه ضد گلوله بین محیط بانان کشور خبر داد و گفت: هیچ محیط بانی بدون جلیقه به ماموریت اعزام نمی شود، جان محیط بانان برای ما اهمیت فراوانی دارد.

توزیع ۴۵۰ موتورسیکلت پیشرفته بین محیط بانان تا پایان سال ۹۷

وی که برای افتتاح پاسگاه محیط بانی «مکرش» به ورامین سفر کرده بود، همچنین از توزیع ۴۵۰ موتورسیکلت پیشرفته بین محیط بانان تا پایان سال ۹۷ خبر داد و گفت: تجهیز پیراهن محیط بانان به دوربین های مخفی در جهت ثبت و ضبط تخلفات، گردآوری مدارک معتبر برای محاکم قضایی و نیز کنترل آن ها از دیگر طرح هایی است، که تلاش داریم، در سال جاری عملیاتی شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور سپس از استفاده از کوادکوپتر برای نظارت بیشتر از مناطق حفاظت شده خبر داد و افزود: هفته گذشته از این دستگاه ها در سفر به زنجان برای اولین بار استفاده شد و به طور رسمی شاهد افتتاح این طرح بودیم، عملکرد این دستگاه ها از عامل انسانی بهتر است و سعی داریم تا در مناطق ۴گانه حفاظت شده در کشور از این دستگاه ها بهره بگیریم.

تعداد پاسگاه های محیط بانی کشور یک ششم استانداردهای جهانی است

محبت خانی با تایید کمبود تعداد پاسگاه های محیط بانی کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که چه طرحی برای جبران این کمبود، اندیشیده اید، توضیح داد: هم اکنون ۳۷۴ پاسگاه محیط بانی در کشور وجود دارد، قبول داریم، که تعداد پاسگاه های محیط بانی کشور یک ششم استانداردهای جهانی است، اما با استفاده از فناوری های روز مانند همین کوادکوپترها خلاء های موجود را جبران می کنیم.

وی گفت: طبق استانداردهای جهانی برای ۱۰۰۰ هکتار منطقه حفاظت شده، باید یک محیط بان حاضر باشد، اما این میزان در کشور ما یک نفر برای هر ۱۲ هزار هکتار است، این یعنی از تعداد زیادی از پاسگاه های محیط بانی نیز به دلیل کمبود نیرو استفاده نمی شود.

بر اساس این گزارش، پاسگاه محیط بانی «مکرش» در ۴ کیلومتری شمال محور آزاد راه حرم تا حرم و در مرز شهرستان های گرمسار و ورامین واقع شده است، که صبح چهارشنبه با حضور مسئولین مورد بهره برداری قرار گرفت.