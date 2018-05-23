به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با بیان اینکه مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) باید با بزرگی و عظمت نام ایشان برگزار شود، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی وظایفشان را در ارتباط با مراسم سالگرد ارتحال امام به نحو احسن انجام دهند.

وی بیان کرد: از مردم برای حضور در مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) دعوت می کنم، امام متعلق به مردم بوده و مردم در ۲۸ سال گذشته مثل روز اول قدردان امام هستند.

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر مردمی نگه داشتن برنامه‌های مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) تصریح کرد: در این برنامه ها باید از اقداماتی که رنگ و بوی مردمی ندارد فاصله گرفت و مردم هم نشان دادند هرجا مشارکت کردند آن مراسم به خوبی انجام شده است که نمونه آن میتوان به برنامه‌ها و صحنه های سیاسی و همچنین مراسماتی از جمله سوم خرداد اشاره کرد.

خورشیدی با تاکید بر سلامتی و ایمنی حاضران در مراسم سالگرد ارتحال امام تاکید کرد: امام(ره) مهمتر از اینکه رهبری سیاسی داشته باشد یک شخصیت روحانی و ملکوتی بودند.

وی با تاکید بر توجه به جنبه های فرهنگی اقدام امام گفت: نباید فراموش کنیم اقدام امام خمینی یک اقدام سیاسی و حاکمیتی نبود بلکه یک اقدام فرهنگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی بود.

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه بر جنبه فرهنگی بودن برنامه‌های مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) توجه شود، گفت: در این زمینه می‌توان به برنامه‌های کتاب و کتابخوانی و سایر جنبه هایی که تبیین گفتمانی داشته باشند اشاره کرد.

خورشیدی افزود: در مدارس و دانشگاه‌ها گفتمان امام بیشتر تبیین شود و جوانان نیز باید قوی‌تر از گذشته گفتمان امام را بشناسند.

وی ادامه داد: عظمت کار امام را نسل جوان و نوجوان باید بدانند و هر دستگاهی که با جوان و نوجوان سروکار دارد در تبیین گفتمان امام و روشن کردن کار بزرگ امام اهتمام بیشتری داشته باشند.

معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه باید جنبه وحدت و اتحاد ملی در همه عملکردها را رعیت کنیم، افزود: به سخنرانان مراسم سالگرد ارتحال امام تاکید شود که موضوع شعار سال را مد نظر داشته باشند.