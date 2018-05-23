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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

حجت الاسلام والمسلمین دژکام:

باورهای دینی در یگان های نظامی تقویت شود

باورهای دینی در یگان های نظامی تقویت شود

شیراز – نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: داشتن ابزار و تکنولوژی نظامی یک دلخوشی است زیرا موفقیت و پیروزی لشکر اسلام را خداوند نصیب می کندو باید باورهای دینی را تقویت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین لطف الله دژکام ظهر چهارشنبه در دیدار فرمانده های ارتش در فارس با نماینده ولی فقیه در استان افزود: ماه رمضان در تاریخ اسلام شاهد مهمترین جنگ اسلامی همان بدر بوده است و پیامبر(ص) اولین پیروزی تاثیرگذار را کسب کردند که خدائند ملائکه را به کمک فرستاد که برای دلخوشی لشکر پیامبر(ص) بوده است

وی ادامه داد: نگاهی که باید به تمام امکانات و ابزار نظامی داشته باشیم و باید یک باور دینی باشد که پیروزی تنها با استفاده از امکانات نظامی نیست.

امام جمعه شیراز یادآور شد: این باور ارزشمند که در تجربه دوران دفاع مقدس وجود داشت که دشمنان از لحاظ ابزار و امکانات جلوتر بودند و ما در یک محاصره بودیم اما خداوند پیروزی را قسمت ما کرد و در فتح خرمشهر همه دیدم که خداوند لشکر اسلام را پیروز کرد.

حجت الاسلام و المسلمین دژکام تصریح کرد: امروز هم موضوع همین است هرچند که خاطر تلاش نیروی نظامی از لحاظ ابزار و تکنولوژی پیشرفت کردیم اما دلبسته هیچکدام نیستیم و دل ما با خداوند است.

وی افزود: امیدواریم هیچگاه صحنه رو در رویی پیش نیاد زیرا برای ملت سنگین خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: آسمان و زمین لشکر خداوند است بنابر باور خودمان را اضافه کنیم و صمیمانه معارف دینی را در اختیار پرسنل و سربازان قرار دهیم زیرا اگر باور دینی تقویت شد باعث موفقیت می شود.

حجت الاسلام دژکام افزود: قدرت ما در منطقه قابل انکار نیست و باید به گونه ای باشد که ابرقدرت ها همواره بر توان جمهوری اسلامی ایران تاکید داشته باشند.

کد مطلب 4304286

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