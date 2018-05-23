جمع آوری ۱۳ معتاد متجاهر در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت حیدری زاد اظهار داشت:طرح جمع آوری معتادان متجاهر به مدت ۳ روز با همکاری سازمان یهزیستی و شبکه بهداشت شهرستان،پلیس مبارزه با مواد مخدر و همچنین کلانتری های سطح شهرستان ایلام و یگان امداد از روز گذشته اجرا شده است.

وی افزود: یگان های اجرایی پس از شناسایی محل پاتوق معتادان و با اشرافیت کامل طرح مذکور را به منظور پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز و جمع آوری معتادان متجاهر اجرا کردند.

سرهنگ حیدری زاد با اشاره به اینکه در این راستا ۱۳ معتاد در پارک ها و حاشیه شهر جمع آوری شده اند، گفت :متهمان پس از تشکیل پرونده به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

جانشین انتظامی شهرستان ایلام در پایان از همکاری و مشارکت خوب شهروندان و سازمان هایی که در این طرح با پلیس همکاری داشتند، گفت: مردم توصیه ها و هشدارهای پلیسی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده افراد مشکوک با مرکز تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند.