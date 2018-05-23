به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت او ام وی اتریش دیروز (سهشنبه، یکم خردادماه) اعلام کرد: با وجود خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای پروژههای برنامهریزی شده خود را در ایران ادامه میدهد.
یوهان پلینینگر، مدیر بخش بالادستی او ام وی، در نشست سالانه سهامداران این شرکت در وین اعلام کرد: این شرکت تحولات سیاسی در آمریکا و اتحادیه اروپا را به دقت دنبال میکند.
وی گفت: پروژه (او ام وی در ایران) متوقف نشده است و ادامه دارد، اما هنوز هیچ سرمایهگذاری انجام نشده است.
او ام وی که به طور عمده در اروپا فعالیت میکند، از سال ۲۰۰۱ میلادی فعالیتهای خود در ایران را به عنوان بهرهبردار بلوک اکتشافی مهر در غرب ایران آغاز کرد.
این شرکت در سال ۲۰۰۶ میلادی فعالیتهای خود را در ایران متوقف کرده بود، اما پس از برجام، در ماه مه سال ۲۰۱۶ میلادی توافقی با شرکت ملی نفت ایران برای پروژههایی در منطقه زاگرس و میدان فارس در جنوب ایران امضا کرد.
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