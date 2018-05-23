به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در خصوص دعوت رئیس فیفا از رئیس جمهور برای حضور در مراسم افتتاحیه جام جهانی اظهار داشت: این دعوت صورت گرفته، اما زمان آن به گونه ای است که با برنامه های رئیس جمهور تداخل دارد و بعید به نظر می رسد که وی شرکت کند.

وی افزود: در ماه جاری نیز سفر رئیس‌جمهور به چین را خواهیم داشت.

واعظی همچنین در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا در مورد کشورمان، تاکید کرد: هیچ استقبالی بجز رژیم صهیونیستی و چندکشور کوچک مرتجع از این صحبت ها نشد که نشان دهنده این است که افکار عمومی جهان این سخنان را مجموعه‌ای از شعار ها تلقی کرده اند.

وی با اشاره به جلسه امروز هیات دولت گفت: در جلسه امروز در خصوص موضوع خشکسالی بویژه در استان سیستان و بلوچستان بحث و تبادل نظر شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص تغییر ساعات کار ادارات در ماه مبارک رمضان، عنوان کرد: این اختیار به استانداران در مناطق گرمسیر مانند خوزستان داده شده تا ساعات کار ادارات را تغییر دهند. در وزارت خانه ها نیز این موضوع در اختیار وزیر است تا در صورتی که به کار مراجعه کنندگان لطمه ای وارد نشود، ساعات کاری دستخوش جابجایی شود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون سفر رئیس جمهور به سوئیس و اتریش، اظهار داشت: پیشنهاداتی به ما از هر دو کشور شده و در حال بررسی هستیم که اگر وقت رئیس جمهور اجازه بدهد و هماهنگی ها در این دو کشور انجام شود بعد از ماه مبارک رمضان انجام می‌شود.

واعظی در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات وی در خصوص باقی ماندن فضای انتخابات یک سال پس از برگزاری آن، تصریح کرد: با رقابت های جناحی و درگیری ها نمی توانیم مشکلات مردم را حل کنیم. در این شرایط که مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان ایجاد شده و علیه ما اقدام می‌کند، باید اختلاف سلیقه‌ها را کنار گذاشته و بر منافع و امنیت ملی خود توافق کنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: ما باید انسجام داشته باشیم تا در خارج از کشور همه بدانند که ما در ایران هم ‌نظر هستیم. امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام نیازمندیم و خواهش من از همه جناح‌ها و گروه‌ها وحدت و همدلی است.

وی در واکنش به این تحلیل که با فشارهای خارجی بر دولت، در داخل کشور نارضایتی ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: کسانی که این تحلیل و برنامه را دارند مردم ایران را نشناخته‌اند. ممکن است در داخل کشور اختلاف سلیقه و اختلاف نظر وجود داشته باشد اما اگر دشمنان بخواهند از این اختلاف سلیقه سوء استفاده کنند مردم متحد می‌شوند.

واعظی در پایان گفت: رهبری فصل‌الخطاب هستند و وقتی تصمیمی می‌گیرند برای دولت، سایر قوا و مردم نظر ایشان فصل‌الخطاب است.