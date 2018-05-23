۱۷۰ کشور درگیر مواد مخدر هستند / در آمار و ارقام سیاه نمایی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که در استانداری برگزار شد، به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به اولویت دادن رسیدگی به بحث آسیب های اجتماعی به خصوص مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: اگر به این موضوع به درستی رسیدگی نشود شاید یکی از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: با رویکرد سخنان رهبر معظم انقلاب مجلس نیز تاکید کرد که دولت موظف است تا پایان برنامه ششم نسبت به ۲۵ درصد کاهش مواد مخدر اقدام کند.

وی یکی از اولویتها در سال ۹۷ را مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد و بیان داشت: باید تا پایان برنامه ششم به کاهش مد نظر در این زمینه دست پیدا کنیم و کلیه کمیته هایی که واقف بر خطرات این موضوع هستند که چه معضل بزرگی است آمادگی لازم را داشته باشند.

بازوند ادامه داد: بحث مواد مخدر خاص استان کرمانشاه نیست و کل کشور گریبانگیر آن هستند لذا در ارائه اعداد و ارقام نباید سیاه نمایی شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام درگیری ۱۷۰ کشور جهان به این آسیب اجتماعی، تصریح کرد: سیاه نمایی در ارائه آمار نباید منجر شود چهره زیبای استان بر اثر یک آسیب اجتماعی که در دنیا وجود دارد غبار آلود شود.

وی در پایان تاکید کرد: باید با این غبار مبارزه شود و آنرا از تابلوی استان حذف کنیم و در این زمینه مدیران به صورت جدی پیگیر این مساله باشند تا بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.