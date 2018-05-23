بدهی ۱۰۰۰میلیاردی کارفرمایان/ اعلام شرایط بازنشستگی جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید حیدری در نشست خبری به قانون بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم کارفرمایان اشاره کرد و افزود: کارفرمایان تا ۱۰ تیر امسال فرصت دارند تا با مراجعه به شعب تامین اجتماعی بدهی های بیمه ای خود را پرداخت و از ۱۰۰ درصد بخشودگی بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۰ هزار کارگاه فعال تحت پوشش تامین اجتماعی غرب تهران هستند، گفت: از این تعداد ۳۰ هزار کارگاه بدهی های بیمه ای دارند که می توانند برای استفاده از قانون بخشودگی جرایم مراجعه کنند.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران تاکید کرد: بدهی بیمه ای کارگاه های بدهکار حدود ۸۰۰ میلیارد تومان می شود که به قطعیت رسیده و با در نظر گرفتن تعدادی کارگاه که هنوز بدهی های آنها در دست بررسی است، مبلغ کل بدهی ها به هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

حیدری ادامه داد: از ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی با مراجعه و استفاده از قانون بخشودگی جرائم، می توانند ۱۶۹ میلیارد تومان آن را کسر کنند یعنی در مجموع ۱۶۹ میلیارد تومان مشمول بخشودگی جرایم می شود.

وی همچنین گفت: در اداره کل غرب تهران ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند که ۲۹۵ هزار نفر آنها شامل بازنشستگان می شوند.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران به خدمات غیرحضوری و ارتقاء سطح رضایتمندی بیمه شدگان تحت پوشش اشاره کرد و اظهارداشت: در این راستا ارائه خدمات غیرحضوری و خدمات الکترونیکی یکی از اقداماتی است که انجام شده است و همچنین اداره کل غرب به صورت آزمایشی صدور دفترچه های بیمه ای را به صورت غیرحضوری به زودی آغاز خواهد کرد که به احتمال زیاد از تیرماه به صورت آزمایشی در اداره کل غرب این اقدام انجام شود.

به گفته حیدری، در حال حاضر پرونده کاغذی در شعب وجود ندارد و تمامی پرونده ها الکترونیکی شده است و همچنین ۱۰۰ درصد لیست های پرداخت حق بیمه نیز به شکل الکترونیکی تبدیل و حق بیمه ها غیرحضوری دریافت می شود و از سوی دیگر ۸۵ درصد ابلاغ ها نیز به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران با اشاره به اینکه ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: نحوه صدور دفترچه بیمه با توجه به حجم بیمه شدگان ما اقدام مهمی است که سعی کردیم آن را غیرحضوری انجام دهیم که این خدمت در راستای تسهیل امور بیمه شدگان خواهد بود.

وی در مورد بیمه دانشجویان نیز گفت: در غرب تهران دانشگاه های زیادی هستند به همین دلیل کارشناسان ما با آنها وارد مذاکره شده و توانسته ایم فرصت بیمه شدن را برای آنها در دوران تحصیل فراهم کنیم به طوری که ۱۰۰۰ دانشجو از این طریق بیمه شده اند که آنها می توانند با ضریب های مختلف بیمه ای ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد بیمه شوند که ۲ درصد حق بیمه را نیز دولت پرداخت می کند.

حیدری افزود: ضریب بیمه ای ۱۲ درصد حمایت بازنشستگی، فوت و بعد از بازنشستگی را شامل می شود و همچنین ضریب بیمه ای ۱۴ درصد نیز حمایت بازنشستگی، فوت، بعد و قبل از بازنشستگی و ۱۸ درصد نیز بازنشستگی، فوت، بعد و قبل از بازنشستگی و همچنین ازکارافتادگی را شامل می شود.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران، گفت: اعطای وام یکی دیگر از اقداماتی است که در تامین اجتماعی انجام می شود به گونه ای که در ۲ ماهه ابتدایی امسال هزار فقره وام به مبلغ یک تا سه میلیون تومان پرداخت شده است.

وی از اجرای طرح ویژه در چند شعب تامین اجتماعی غرب خبر داد و افزود: کارفرمایان خوش حساب و آنهایی که حق بیمه خود را به موقع پرداخت کرده اند، به صورت آزمایشی در چند شعبه از خدمات کوتاه مدت، بلندمدت و ... تامین اجتماعی برخوردار می شوند که از ۲۰۰ کارفرما به ۶۰۰ کارفرما تعداد آنها در شعب ویژه رسیده است که به مرور قصد داریم تعداد آنها را افزایش دهیم.

حیدری گفت: پرسنل این شعب از آموزش های لازم بهره مند می شوند و همچنین با از بین بردن آلودگی های بصری و افزایش دقت و سرعت و کیفیت، خدمات خوبی به آنها ارائه می شود.

وی به قرارداد هنرمندان نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، از قراردادهای هنرمندان که به صورت کاردستمزد است ۱۶.۶۸ درصد حق بیمه دریافت می شود و افزایش این مبلغ به هیچ عنوان صحت ندارد.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران همچنین گفت: در فاز اول قانون بخشودگی جرایم که مهلت آن تا اردیبهشت سال ۹۷ بود، بدهی بیش از ۷ هزار کارفرما و کارگاه به ثبت رسید که از این تعداد ۱۰۰ میلیارد تومان بدهیشان را پرداخت کردند و مابقی پس از پرداخت چند قسط، دیگر ادامه ندادند.

حیدری به بازنشستگی جانبازان نیز اشاره و ادامه داد: جانبازان با ۲۰ سال سابقه و سن زنان ۴۵ سال و مردان ۵۰ سال می توانند درخواست بازنشستگی دهند و با داشتن ۳۰ سال سابقه از شرط سنی معاف هستند.

وی به ضریب های سنوات جانبازی اشاره و اظهارداشت: جانبازان با ۲۰ درصد جانبازی می توانند از ۳ سال سوابق ارفاغی استفاده کنند و جانبازان تا ۷۰ درصد نیز از ۱۰ سال سابقه ارفاغی بهره مند می شوند.

به گفته مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران، در حال حاضر ۱۶۲۹ جانباز تحت پوشش تامین اجتماعی غرب هستند که از ۷ درصد حق بیمه نیز معاف می شوند. این افراد در ۵۴۲ کارگاه فعالیت می کنند که در مجموع ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان حق بیمه از آنها دریافت نمی شود.