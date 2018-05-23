به گزارش خبرنگار مهر، اکبر توسلی صبح چهارشنبه در نشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: وضعیت مدیریتی خوبی را در شهرداری بوشهر شاهد نیستیم و مدیریت منسجمی در این مجموعه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مدیران و مسئولان شهرداری بوشهر توان لازم برای پاسخگویی به دغدغه ها و مطالبات مردم را ندارند، اضافه کرد: در حالی که مشکلات را به مدیران و مسئولان شهرداری منتقل کرده‌ایم ولی اقدام مطلوبی در این زمینه انجام نشده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه شهرداری بوشهر در رفع چالش‌ها ناتوان است، خاطرنشان کرد: باید هر چه سریع‌تر تکلیف شهردار بوشهر مشخص شود تا شاهد وارد شدن زیان بیشتر از این به شهر نباشیم.

توسلی با اشاره به اینکه آب‌نماهای شهری و ساعت‌های موجود در سطح شهر با مشکل روبرو شده‌اند، افزود: وضعیت مبلمان شهری در سطح بوشهر به حد فاجعه رسیده است که باید برای رفع این مشکل تلاش شود.

تخلف در یکی از معاونت‌های شهرداری بوشهر

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر بوشهر نیز در این نشست با اشاره به دریافت گزارش مردمی در مورد یک تخلف در زیرمجموعه یکی از معاونت‌های شهرداری بندر بوشهر اظهار داشت: متاسفانه رسانه‌ای در این زمینه شیطنت کرده و این موضوع را به عنوان اختلاس شبکه‌ای تعبیر کرد.

کیوان هاشم‌زاده با بیان اینکه این موضوع در حد یک گزارش مردمی بوده و موضوع به حراست شهرداری و حوزه نظارت و بازرسی اعلام شده است، افزود: حوزه نظارت به این موضوع ورود کرده و در صورت احراز تخلف، رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: در طول این هفته فشارهای بسیار زیادی وارد شد تا از این متخلفین نام برده شود ولی به دلایل قانونی و اخلاقی تا زمانی که جرم ثابت نشده است نامی از این افراد نخواهیم بود و حتی در صورت محرز شدن آن نیز اعلام نام در تشخیص دستگاه قضایی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: تاکید ما بر این است که قانون در همه امور رعایت شود و انتظار داریم که همگان در این مسیر گام بردارند.

بی‌اطلاعی از تخلفات مالی در شهرداری

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: در روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر اختلاس شبکه‌ای در شهرداری از سوی مردم مطرح می‌شود ولی ما اطلاعی از این موضوع نداریم.

روح‌الله نصرتی تصریح کرد: در هر مجموعه‌ای امکان تخلف وجود دارد و شهرداری نیز از این امر مستثنی نیست و باید برخورد مناسبی با این تخلفات صورت گیرد تا شاهد تداوم آن نباشیم.

وی افزود: در نشست قبل برخی از صحبت‌های بنده که مزاح بود به صورت رسانه‌ای منتشر شد و این موضوع نوعی بدبینی را در سطح شهر ایجاد کرد و این تخلف که توسط عضو شورا مطرح شده بود به عنوان اختلاس شبکه‌ای در بین مردم منعکس شد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر بوشهر با تاکید بر اینکه یکی از اعضای شورا مدعی بروز تخلف در شهرداری شده است، اضافه کرد: دستگاه قضایی متناسب با نوع جرم و تخلف ورود کرده و ترتیب اثر خواهد داد.

گزارشی از تخلف در شهرداری دریافت نکرده‌ایم

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر نیز اظهار داشت: نظارت قانونی بر عملکرد شهرداری و سازمان‌های تابعه یکی از وظایف شورای شهر است و با جدیت در این زمینه فعالیت و تلاش خواهیم کرد.

ابوذر دهدار اضافه کرد: یکی از اعضای شورای شهر از بروز یک تخلف مالی در یکی از معاونت‌های شهرداری بوشهر سخن گفته است که ما نیز نسبت به این موضوع حساس هستیم و آماده دریافت گزارش مربوطه هستیم.

وی با بیان اینکه رئیس شورای شهر موظف به پیگیری این نوع تخلفات احتمالی در مجموعه شهرداری است، ادامه داد: تاکنون گزارشی از تخلف مالی در شهرداری دریافت نکرده‌ایم.

حذف حق پارکیینگ از مردم دربافت تاریخی بوشهر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بوشهر نیز اظهار داشت: باید مدیریت بحران به بهترین صورت در شهرداری بوشهر مستقر شود تا در صورت نیاز بهترین عملکرد را در این زمینه شاهد باشیم.

طاهره شمشیری خواستار ارائه لایحه تشکیل مرکز مدیریت بحران شهرداری بندر بوشهر شد و اضافه کرد: برای تدوین لایحه مرکز جامع مدیریت بحران باید از متخصصین و مشاوران آگاه استفاده شود.

وی با اشاره به پایان یافتن موعد تخفیف برای مرمت بافت تاریخی بوشهر، تصریح کرد: با توجه به اتمام تاریخ این تخفیف، نیاز است که شورای پنجم نیز در این زمینه ورود مساعدی داشته باشد.

شمشیری بیان کرد: امکان ساخت پارکینگ برای منازل مسکونی در بافت تاریخی بوشهر وجود ندارد و اخذ پول حذف پارکینیگ از مردم در این بافت در زمان ساخت و ساز، توجیه قانونی ندارد.