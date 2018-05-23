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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

همزمان با روز ملی مقاومت و پایداری

ویژه‌برنامه «الف دزفول» از شبکه یک سیما روی آنتن می رود

ویژه‌برنامه «الف دزفول» از شبکه یک سیما روی آنتن می رود

همزمان با روز مقاومت و پایداری، ویژه برنامه «الف درفول» روز جمعه چهارم خرداد ماه از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه «الف دزفول» عنوان ویژه برنامه ای است که روز جمعه چهارم خرداد ماه همزمان با سالروز مقاومت مردم دزفول برابر موشک باران رژیم عراق در جنگ تحمیلی از شبکه یک سیما پخش می شو.

در برنامه «الف درفول» که ساعت ۱۱ روز جمعه چهارم خرداد ماه با اجرای محمد رحمان نظام اسلامی پخش می شود محمدرضا سنگری کارشناس مذهبی، فاطمه شریفی از پرستاران دوران دفاع مقدس در شهر دزفول و مبین رضازاده خواننده دزفولی به عنوان مهمان در برنامه حضور خواهند داشت.

«الف درفول» تهیه کنندگی الهام حاتمی کاری از پخش شبکه یک سیما است که جمعه ۴ خرداد از روی آنتن خواهد رفت.

کد مطلب 4304323

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