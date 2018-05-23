مجلس از توضیحات بطحائی درباره سند تحول و مطالبات فرهنگیان قانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سوال ملی روح الله بابایی صالح نماینده مردم بوئین زهرا و آوج از سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت و پس از قانع نشدن نماینده سوال کننده، سوال و پاسخ به رأی گذاشته شد و مجلس قانع شدن خود را از توضیحات وزیر اعلام کرد.

این سوال در خصوص علت بی توجهی به مطالبات معلمان و نیز عدم اجرای دقیق سند تحول بنیادین مطرح شد. نماینده سوال کننده در طرح سوال خود با بیان اینکه باید برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نظام رتبه بندی معلمان، زمان بندی مشخص کرد اظهار داشت: هدف نظام رتبه بندی معلمان این نبود که فقط به طور میانگین ۳۰۰ هزار تومان به حقوق آنها اضافه شود؛ آیا نظام ارتقاء و ادامه تحصیل فرهنگیان اجرایی شده است؟

بابایی صالح در خصوص تأخیر در پرداخت مطالبات فرهنگیان نیز گفت: مشکلات مربوط به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته همچنان باقی است به گونه ای که در سال ۹۶، هیچ اقدامی در این زمینه نشده است و معلمان حمایتی نیز در برخی از مناطق ۱۸ ماه حقوق نگرفته اند و هزینه ازدواج و فوت فرهنگیان از سال ۹۴ تا ۹۶، ریالی پرداخت نشده است.

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال درباره نظام رتبه بندی معلمان گفت: امیدواریم تا قبل از مهرماه امسال نظام رتبه بندی معلمان با اصلاح صورت گرفته و بعد از تصویب در دولت، به مجلس ارائه شود و اقدامات جدی تری در سال ۹۷ صورت گیرد.

وی همچنین از راه اندازی سامانه ای برای رصد میزان اجرای سند تحول بنیادین خبر داد و اظهار داشت: همه از جمله نمایندگان مجلس می توانند به این سامانه که در سایت وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، دسترسی داشته باشند.

بطحایی تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ ششمین و آخرین زیرنظام سند تحول بنیادین در ماه آینده، همه حجت ها بر من و همکارانم در زمینه اجرای سند تحول بنیادین تمام می شود.

وی در خصوص مطالبات فرهنگیان از بهبود در روند پرداخت مطالبات خبر داد و گفت:حق التدریس معلمان رسمی تا پایان اسفند سال ۹۶ تسویه شده و مطالبات سه ماه اول امسال نیز پس از خرداد ماه پرداخت می شود و حق التدریس های آزاد نیز در حال حاضر به صورت ماهیانه پرداخت می شود.

در نهایت با قانع نشدن نماینده سوال کننده، واردبودن سوال به رأی گذاشته شد که مجلس با ۹۳ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن، ضمن وارد ندانستن سوال، از توضیحات وزیر قانع شد.