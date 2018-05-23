حجت الاسلام حسنی عاشق مردم بود/علت تغییر محل تدفین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد فخری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین تشییع پیکر حجت الاسلام حسنی در ارومیه گفت: حاج آقا حسنی خدمات شایسته ای از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز به منطقه و مردم استان ارائه کرد و همواره عاشق مردم بود.

وی با بیان اینکه همچنین حجت الاسلام حسنی عشق و ارادت ویژه ای نسبت به امام راحل و مقام معظم رهبری داشت گفت: در طول زندگی خود تلاش داشت در خط ولایت فقیه بوده و مردم را به دفاع از حریم ولایت و انقلاب دعوت می کرد.

حجت الاسلام فخری با تاکید بر اینکه وی رشادت های زیادی برای تامین امنیت این منطقه به خصوص نقده انجام داد گفت: امروز حضور باشکوه مردم استان به همراه مسئولان کشوری و استانی نشان قدرشناسی مردم و مسئولان از این رشادت و جانفشانی هاست که جای تقدیر دارد.

وی با تقدیر و قدردانی از حضور باشکوه مردم و مسئولان کشوری و استانی در این مراسم افزود: امروز پیکر مرحوم حجت الاسلام حسنی در کنار یادمان شهدا تدفین می شود این در حالی است که ایشان وصیت کرده بوند در ایوان مصلی امام خمینی (ره) ارومیه دفن شوند ولی بر اساس مصلحت اندیشی مسئولان و خانواده وی مقرر شد در کنار یادمان شهدا تدفین شود.

حجت الاسلام فخری از مرحوم حجت الاسلام حسنی به عنوان شهید زنده نام برد و خاطرنشان کرد: بر اساس هم اندیشی مسئولان و خانواده حاج آقا حسنی و نیز نظرسنجی از دفتر مقام معظم رهبری جهت حفظ یاد و خاطره ایشان و نیز قدردانی از مبارزات انقلابی وی مقرر شد محل تدفین وی تغییر کند یاد و نام ایشان برای نسل های آینده به یادگار باقی بماند.

داماد مرحوم حجت الاسلام حسنی با اشاره به وصیت حاج آقا حسنی مبنی بر قرائت نماز میت توسط آیت الله مجد گفت: بر اساس وصیت ایشان با دعوت از آیت الله مجد ایشان قبول زحمت کرده و نماز میت را قرائت کردند که به نمایندگی از مردم و خانواده وی از آیت مجدد قدردانی می کنم.

حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه پس از یک عمر مجاهدت در راه اسلام و انقلاب شامگاه ۳۱ اردیبهشت در سن ۹۱ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.