نمایشگاه کتاب و عکس «جاودانه ها» در شفت برپا شد

زینب عزیزپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: به همین مناسبت در تمامی کتابخانه های حوزه شهری و روستایی شهرستان شفت نمایشگاه کتاب برگزار می شود.

وی همچنین به برپایی نمایشگاه کتاب و عکس در کتابخانه مرکزی شهرستان شفت، افزود: نمایشگاه کتاب و عکس با عنوان «جاودانه ها» در کتابخانه شهید چمران شهر شفت به مناسبت سوم خرداد ماه برپا شده است.

مسئول کتابخانه های عمومی شفت با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ۱۰۰ جلد کتاب و ۵۷ عدد عکس با اندازه ۵۰*۴۰ به نمایش گذاشته شده است، گفت: موضوع و محوریت این نمایشگاه دفاع مقدس و سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر است.

عزیزپور یادآورشد: علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ عصر به کتابخانه شهید چمران شفت مراجعه کنند.

وی همچنین در ادامه به برخی از برنامه های ماه مبارک رمضان کتابخانه های شهرستان شفت اشاره و خاطرنشان کرد: جزء خوانی قرآن کریم یکی از برنامه های محوری در این ایام است که هر روز در کتابخانه امام علی (ع) کلاشم برگزار می شود.

عزیزپور تصریح کرد: برگزاری گفتمان دینی و نشست های قرآنی و برپایی نمایشگاه های کتاب با عنوان « میهمانی ماه خدا» برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان برخی از برنامه های کتابخانه های شهرستان شفت در این ماه است.

به گفته این مسئول همانند پنج شنبه های گذشته در طول ایام ماه رمضان طرح «پنجشنبه های فیروزه ای» نیز برگزار می شود.