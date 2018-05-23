رئیس شبکه دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با صدور حکمی کریم نجفی برزگر را به سمت رئیس شبکه دانشگاه های مجازی کشورهای اسلامی، وابسته به کمیته دائم همکاری های علمی وفناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) منصوب کرد.

در بخش هایی از این حکم آمده است:

نظر به تعهد، تجربه و صلاحیت جناب عالی، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان رئیس شبکه دانشگاه‌های مجازی کشورهای اسلامی، وابسته به کمیته دائم همکاری‌های علمی وفناوری سازمان همکاری اسلامی ( COMSTECH ) منصوب می‌شوید.

امید است در سایه الطاف الهی با تدبیر و تلاش بی وقفه، برگزاری منظم مجمع عمومی شبکه و با هماهنگی این مرکز و دانشگاه پیام نور در گسترش فعالیت‌های آن شبکه موفق و موید باشید.

کریم نجفی برزگرعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور بوده و پیش از این مسئولیت‌هایی از قبیل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درکشور هندوستان و معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را عهده دار بوده است.