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۱۴ دی ۱۳۸۵، ۱۷:۰۵

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از غلبه برابر ذوب آهن:

این پیروزی خوشحال کننده بود/ به روزهای خوب تیم می اندیشم

این پیروزی خوشحال کننده بود/ به روزهای خوب تیم می اندیشم

مصطفی دنیزلی گفت: با توجه به نتایجی که در بازی های قبل بدست آوردیم مطمئنا این پیروزی برای من و بازیکنان تیم خوشحال کننده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی پرسپولیس پس از پیروزی بر ذوب آهن با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که در نیمه اول سه بار موفق به گلزنی شدیم در نیمه دوم هم ذوب آهن می توانست همین تعداد گل را وارد دروازه ما کند که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و در نهایت یک پیروزی خارج از خانه را از آن خود کردیم.

وی ادامه داد: بدون توجه به حواشی که در اطراف تیم وجود دارد به کار خود ادامه می دهیم و تلاش داریم در بازیهای آینده با شکست حریفان امتیازات از دست داده را جبران کنیم.

دنیزلی در پایان تاکید کرد: عملکرد بازیکنان پرسپولیس در این دیدار رضایت بخش بود و با توجه به این مساله به روزهای خوبی که در آینده پیش روی ماست می اندیشم.

کد مطلب 430437

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