دشمن در پی تخریب چهره امام راحل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر چهارشنبه در جلسه فعالان فرهنگی شهرستان ورامین بیان کرد: ۸۰درصد جمعیت امروز انقلاب و ۵۰ درصد، دفاع مقدس را ندیده اند، امروز ضدانقلاب ها به دنبال تخریب چهره امام راحل هستند و عده ای با مسائل برجام می خواستند به عنوان نفوذی های داخلی کار خود را پیش ببرند.

محمودی گفت: در ورامین پول خرج می کنند که لاابالی گری ترویج پیدا کند، امروز باید فعالان فرهنگی در عرصه بزرگداشت امام راحل و ۱۵خرداد به میدان بیایند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اظهار داشت: ما نسبت به قرآن نه تنها خدمت نکرده بلکه جفا کرده ایم باید در این زمینه بیشتر تلاش کنیم و باید جوانان و فرزندان خود را با قرآن آشنا کنیم.

وی افزود: امروزه نظام تعلیم و تربیت غربی بدون توجه به ارزش های دینی در کشور از سوی برخی متولیان فرهنگی ترویج داده می شودو خوشبختانه چند مهد کودک در ورامین رویکرد قرآنی دارد وبعضی از این مهد کودک ها مروج ارزش های دینی هستند.

محمودی اضافه کرد: باید از آموزش و پرورش، بهزیستی و سایر نهادها مطالبه گری کرد که در عرصه تعلیم و تربیت چه اقداماتی کرده اند؛ اگر خانواده خود را با قرآن رفیق کنیم از ناهنجاری های جامعه کاسته خواهد شد.

این مسئول در پایان بیان کرد: عده ای در دعوا سیاسی یگدیگر را نابود کردند این دعواها نگذاشته است که جوانان ما درک کنند که ایران اسلامی چه کشور با عظمتی است برای همین است کل جهان با او دشمنی می کند.