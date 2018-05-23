یکهزار خانوار روستایی باشتی از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح مطالعاتی آبرسانی به این روستاها انجام شده است.

وی این روستا ها را شامل روستاهای رباط، پشت کوه، کهسرک، خان احمد، دره باشت، آبدهگاه، بهره عنا، فتح، دلی و چند روستای دیگر عنوان کرد.

محمدی با بیان اینکه آب آشامیدنی سه هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی در این شهرستان از ۱۶ حلقه چاه آهکی تأمین می‌شود، گفت: ۵۰درصد اعتبار مورد نیاز طرح آبرسانی به این روستاها از محل اعتبارات بنیاد برکت تامین شده است.

وی تصریح کرد: برای روستای خان احمد ۲۰ کیلومتر خط انتقال و سه مخزن با اعتبار ۱۸ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

محمدی یادآور شد: همچنین شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیز برای آبرسانی به مجمع کهسرک اختصاص یافته است.

وی میزان اعتبار اختصاص یافته به طرح آبرسانی روستای پشت کوه را سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: همچنین چهار میلیارد ریال نیز برای آبرسانی به روستاهای آبدهگاه و بهره عنا و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز برای دره باشت اختصاص یافته است.