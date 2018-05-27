ابراهیم صدوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در دهه سوم ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: برگزاری مراسم اعتکاف سنتی نبوی است و در این راستا مسجد مقدس جمکران از ۱۵ تا ۲۵ خرداد مراسم اعتکاف ده روز پایانی ماه مبارک رمضان را برگزار می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این مراسم برای اولین بار در مسجد جمکران برگزار می‌شود، افزود: اعتکاف رمضانیه در دو بخش آقایان و بانوان و در ظرفیت ۵۰۰ نفر برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران اظهار داشت: متقاضیان تا ۱۰ خردادماه می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی مسجد جمکران به نشانی www.jamkaran.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه حضور در مراسم اعتکاف رایگان است، گفت: این مراسم مختص قمی‌ها نیست و افراد سایر استان‌ها هم می‌توانند با ثبت نام در اعتکاف حضور داشته باشند.

صدوقی بیان داشت: داشتن سن ۱۸ سال تمام و همچنین امکان روزه گرفتن برای افرادی که ثبت نام می‌کنند از شرایط تعیین شده است.

بر اساس گفته‌های معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران شبستان امام علی(ع) و شبستان حضرت زهرا(س) به ترتیب برای مراسم اعتکاف آقایان و بانوان انتخاب شده است.