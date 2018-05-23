پیکر مرحوم حجت الاسلام حسنی در جوار یادمان شهدا آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحو م حجت الاسلام حسنی پس از تشییع بر روی دوش مردم مومن و روزه دار ارومیه با حضور مقامات کشوری و لشکری پس از انتقال به باغ رضوان ارومیه در کنار یادمان شهدا به خاک سپرده شد.

صبح امروز پیکر مرحوم حجت الاسلام حسنی از میدان ولایت فقیه به سمت میدان انقلاب با حضور مسئولان لشکری و کشوری به همراه اقشار مختلف مردم تشییع شد.

حجت الاسلام حسنی مبارز نستوه و امام جمعه سابق ارومیه روز دوشنبه به علت ایست قلبی در ۹۱ سالگی دارفانی را وداع گفت.

مراسم بزرگداشت این عالم ربانی امروز عصر از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در مصلی امام خمینی ارومیه برگزار می شود.