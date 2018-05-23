  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۰

پیکر مرحوم حجت الاسلام حسنی در جوار یادمان شهدا آرام گرفت

پیکر مرحوم حجت الاسلام حسنی در جوار یادمان شهدا آرام گرفت

ارومیه – پیکر مرحوم حجت الاسلام غلامرضا حسنی نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در جوار یادمان شهدا در باغ رضوان ارومیه آرام گرفت.

دریافت 8 MB

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحو م حجت الاسلام حسنی پس از تشییع بر روی دوش مردم مومن و روزه دار ارومیه با حضور مقامات کشوری و لشکری پس از انتقال به باغ رضوان ارومیه در کنار یادمان شهدا به خاک سپرده شد.

 صبح امروز پیکر مرحوم حجت الاسلام حسنی از میدان ولایت فقیه به سمت میدان انقلاب با حضور مسئولان لشکری و کشوری به همراه اقشار مختلف مردم تشییع شد.

حجت الاسلام حسنی مبارز نستوه و امام جمعه سابق ارومیه روز دوشنبه به علت ایست قلبی در ۹۱ سالگی دارفانی را وداع گفت.

مراسم بزرگداشت این عالم ربانی امروز عصر از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در مصلی امام خمینی ارومیه برگزار می شود.

کد مطلب 4304424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها