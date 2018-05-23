  1. سیاست
  2. مجلس
۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۴

در تذکری شفاهی به دولت مطرح شد؛

خجسته: ذخایر دلاری درقالب گشایش «ال‌سی» از کشور خارج می‌شود

خجسته: ذخایر دلاری درقالب گشایش «ال‌سی» از کشور خارج می‌شود

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش باز شدن ال‌سی‌ها و در خطر بودن ذخایر دلاری کشور هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته نماینده همدان در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: طی یک ماه گذشته ۱۰ میلیارد دلار ال سی باز شده است؛ چه کسانی این ال سی ها را باز کرده اند؟

وی ادامه داد: اینطور که پیش می رود ذخایر دلاری کشور در ماه های آینده در قالب ال سی ها خارج خواهند شد.

وی با انتقاد از ثبت سفارش های صوری گفت: ما در ۵ تا شش ماه آینده نیاز به ذخایر دلاری کشور داریم، اما با این حجم باز شدن ال سی ها با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

خجسته اظهار داشت: در سنوات گذشته طی سه تا چهار ماه میزان ال سی ها به ۱۰ میلیارد می رسید.

کد مطلب 4304426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • خورزوخان IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اینکه ذخایر ارزی از کشور خارج میشود اگر زمینه شکوفایی اقتصاد را فراهم کند خوب است در غیر اینصورت خیانت است
    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
      0 0
      پاسخ
      شاید این هم بخشی از توطئه های آمریکا برای تضعیف ذخایر ارزی ایران باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها