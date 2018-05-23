به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته نماینده همدان در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: طی یک ماه گذشته ۱۰ میلیارد دلار ال سی باز شده است؛ چه کسانی این ال سی ها را باز کرده اند؟

وی ادامه داد: اینطور که پیش می رود ذخایر دلاری کشور در ماه های آینده در قالب ال سی ها خارج خواهند شد.

وی با انتقاد از ثبت سفارش های صوری گفت: ما در ۵ تا شش ماه آینده نیاز به ذخایر دلاری کشور داریم، اما با این حجم باز شدن ال سی ها با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

خجسته اظهار داشت: در سنوات گذشته طی سه تا چهار ماه میزان ال سی ها به ۱۰ میلیارد می رسید.