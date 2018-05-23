پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قرعه سرخابی های ایرانی در مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا گفت: به اعتقاد من استقلال بازی به مراتب راحت تری نسبت به پرسپولیس دارد. این تیم می تواند خود را تقویت کرده و آماده جدال با السد باشد. آبی پوشان باید در بازی رفت کار را تمام کنند زیرا مطمئنا در قطر کار سختی در پیش خواهند داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دوست داشتم استقلال و پرسپولیس در این مرحله با هم بازی می کردند. با توجه به شرایطی که پرسپولیس داشت، استقلال می توانست این تیم را شکست دهد. قرمزپوشان پنجره نقل و انتقالشان بسته است و این فرصتی مناسب برای استقلال بود. البته یک حسن دیگر این موضوع این بود که بالاخره یکی از دو تیم ایرانی به مرحله بعد صعود می کردند.

مظلومی در خصوص دیدار پرسپولیس برابر الدحیل هم گفت: الدحیل تا به اینجای کار تمام بازی هایش را با پیروزی به پایان رسانده و حریف سختی برای پرسپولیس خواهد بود. امیدوارم پنجره نقل و انتقالات قرمزپوشان هم باز شود تا این تیم بتواند بازیکنان موردنظرش را جذب کند.

سرمربی پیشین استقلال تصریح کرد: البته نباید از الان به این فکر کنیم که الدحیل برنده دیدار برابر پرسپولیس خواهد بود، زیرا قرمزپوشان از حمایت هوادارانشان برخوردارند و می توانند از همین موضوع استفاده کرده و به پیروزی برسند.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال می تواند به مرحله بعد صعود کند، گفت: با شناختی که از استقلال دارم و هماهنگی که در این تیم وجود دارد، مطمئنم آبی پوشان با جذب نفرات جدید و هماهنگی بین جوانان و باتجربه ها، می توانند به فینال لیگ قهرمانان آسیا هم راه پیدا کنند.