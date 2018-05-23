به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدارسیون تکواندو، پیش از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا، مجمع عمومی اتحادیه تکواندو آسیا با حضور اعضای کنسول ATU از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ (به وقت محلی) امروز (چهارشنبه – ۲ خردادماه) در هتل «فرست» "هوشیمینه" ویتنام برگزار شد.



در این مجمع با تصویب شوای کنسول اتحادیه جهانی آسیا فدراسیون تکواندو کشورمان موفق شد میزبانی سومین دوره جام ریاست فدراسیون جهانی در آسیا (G۲) و نهمین دوره مسابقات تکواندو جام باشگاه‌های آسیا (G۱) را کسب نماید.



میزبانی مسابقات قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا در سال ۲۰۱۹ نیز به اردن واگذار شد.



گفتنی است؛ دومین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی در آسیا نیز در چین تایپه برگزار می شود.