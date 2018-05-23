حضور چهار تیم از ایران در مسابقات آسیایی بسکتبال قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، چهارمین دوره رقابتهای بسکتبال سه نفره دانشجویان آسیا در کشور مالزی برگزار می شود. به همین منظور حضور چهار تیم دختر و پسر از ایران در این رقابتها قطعی شد.



دو تیم دانشگاه تهران و پیام نور در بخش پسران در این رقابتها شرکت می کنند و در بخش دختران هم برای اولین بار دو تیم از دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور نماینده ایران هستند.



تیم دانشگاه تهران با چهار ورزشکار حنیف محمدی ، محسن حقانی ، احسان صمدی و امیر حسین آذری به مربیگری محمد سیستانی و سرپرستی علی حبیب اللهی در این مسابقات شرکت خواهد کرد.



تیم های برتر این مسابقات جواز حضور در رقابتهای لیگ جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان جهان را به دست خواهند آورد.



چهارمین دوره رقابتهای بسکتبال سه نفره دانشجویان آسیا ۲۰ الی ۲۳ تیرماه سال جاری در کشور مالزی شهر کوالالامپور برگزار می شود.