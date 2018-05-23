جنوب تهران میزبان نمایشگاه «هنر زنان در رمضان»

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور رونق بخشیدن به کسب و کار بانوان هنرمند کارآفرین، برای عرضه محصولات صنایع دستی زنان و دختران این منطقه همزمان با ماه مبارک رمضان 3 نمایشگاه حمایت از کالای ایرانی با محوریت عرضه محصولات بانوان هنرمند و کارآفرین در راستای تحقق شعار سال در موقعیت های مهم و پرتردد این منطقه دایر می شود.



صفوی به اهیمت معرفی توانمندی ها و هنر صنایع دستی دختران و زنان در شهر برای ایجاد خود باوری و اعتماد به نفس در بین دختران شهروند اشاره کرد و افزود : محصولات این نمایشگاه در زمینه هنر سفالگری، هنر آبگینه و نگارگری روی شیشه، چاپ های سنتی بر روی پارچه، چاپ روی کاغذ و سنگ، محصولات چرم، گلیم بافی و زیورآلات به شهروندان عرضه می شود.



وی ادامه داد: برپایی کارگاه های آموزشی هنر زنان و آموزش و مسابقه سفره آرایی در سراهای محله های بیست گانه منطقه ۲۰ تهران از دیگر برنامه های اجرایی در ماه مبارک رمضان ویژه بانوان است



شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه این برنامه در راستای تحقق شعار سال و حمایت از کالاهای ایرانی و ترویج صنایع دستی هنرمندان شهرری تدارک دیده شده است، افزود: حمایت از کارآفرینان و تولیدکننده ها همواره از مهمترین برنامه های مدیریت شهری بوده است که برای بستر سازی این امر مهم ۱۹ مرکز مهارت آموزی کوثر ویژه اشتغال زایی بانوان سرپرست خانوار طی سال های اخیر در منطقه ۲۰ راه اندازی و فعال شده است.