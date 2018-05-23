اروپا در خصوص برجام در برابر آمریکا مستاصل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زوددویچه سایتونگ، «جین آسلبورن» وزیر خارجه لوکزامبورگ پس از دیدار با وزرای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل درباره توافق هسته ای ایران گفت: هر طور شده باید در توافق هسته ای با ایران بمانیم.

وی در ادامه افزود: هیچ کس ایرانی هسته ای نمی خواهد، پس باید به توافق هسته ای 2015 پایبند بمانیم.

وزیر خارجه لوکزامبورگ همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که اتحادیه اروپا در خصوص اختلاف موجود بر سر توافق هسته ای ایران با آمریکا مستاصل و مبهوت مانده است.

گفتنی است نمایندگان پارلمان اروپا در پیش نویس قطعنامه ای خواستار گفتگوی زودهنگام با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شدند.