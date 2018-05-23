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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

وزیر خارجه لوکزامبورگ:

اروپا در خصوص برجام در برابر آمریکا مستاصل شده است

اروپا در خصوص برجام در برابر آمریکا مستاصل شده است

وزیر خارجه لوکزامبورگ درباره رویکرد اروپا با توجه به خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران اظهار داشت که اتحادیه اروپا در برابر آمریکا مستاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زوددویچه سایتونگ، «جین آسلبورن» وزیر خارجه لوکزامبورگ پس از دیدار با وزرای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل درباره توافق هسته ای ایران گفت: هر طور شده باید در توافق هسته ای با ایران بمانیم. 

وی در ادامه افزود: هیچ کس ایرانی هسته ای نمی خواهد، پس باید به توافق هسته ای 2015 پایبند بمانیم. 

وزیر خارجه لوکزامبورگ همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که اتحادیه اروپا در خصوص اختلاف موجود بر سر توافق هسته ای ایران با آمریکا مستاصل و مبهوت مانده است.

گفتنی است نمایندگان پارلمان اروپا در پیش نویس قطعنامه ای خواستار گفتگوی زودهنگام با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شدند.

کد مطلب 4304459
شقایق لامع زاده

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