  1. استانها
  2. ایلام
۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۱

انتقاد فرماندار دهلران از مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

انتقاد فرماندار دهلران از مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

دهلران- فرماندار دهلران گفت: جلسه مقابله با حریق در عرصه های منابع طبیعی نباید با بی نظمی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسینعلی موسوی امروز در جلسه برنامه ریزی و مدیریت پیشگیری از اطفای حریق در عرصه های ملی با انتقاد شدید از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: نحوه برگزاری جلسه باید با نظم باشد که متاسفانه عدم برنامه ریزی و مدیریت جلسه سبب شده که این جلسه با تاخیر نیم ساعته برگزار شود.

وی بیان داشت: جلسه ای با موضوع برنامه ریزی و مبارزه با حریق باید با نظم برگزار شود ولی عدم توجه متولیان جلسه سبب شد که شخصا در این جلسه حضور پیدا کنم.

موسوی گفت: برابر هماهنگی صورت گرفته قرار شد که بنده در این جلسه شرکت نکنم ولی تاخیر در جلسه و عدم مدیرت آن باعث شد که برای اداره جلسه حضور پیدا کنم.

کد مطلب 4304462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها