انتقاد فرماندار دهلران از مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسینعلی موسوی امروز در جلسه برنامه ریزی و مدیریت پیشگیری از اطفای حریق در عرصه های ملی با انتقاد شدید از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: نحوه برگزاری جلسه باید با نظم باشد که متاسفانه عدم برنامه ریزی و مدیریت جلسه سبب شده که این جلسه با تاخیر نیم ساعته برگزار شود.

وی بیان داشت: جلسه ای با موضوع برنامه ریزی و مبارزه با حریق باید با نظم برگزار شود ولی عدم توجه متولیان جلسه سبب شد که شخصا در این جلسه حضور پیدا کنم.

موسوی گفت: برابر هماهنگی صورت گرفته قرار شد که بنده در این جلسه شرکت نکنم ولی تاخیر در جلسه و عدم مدیرت آن باعث شد که برای اداره جلسه حضور پیدا کنم.