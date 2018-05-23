مانور آمادگی خدمات شهری شهرداری یاسوج فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شجاعی پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مانور از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح و در راستای جلب مشارکت عمومی برای نظافت و پاکسازی شهری برگزار می شود.

وی بیان داشت: لازمه توسعه شهری مشارکت عمومی است و این امر نیازمند فرهنگسازی است.

شجاعی پور با بیان اینکه داشتن یک شهر پاکیزه نیازمند هماهنگی و ترغیب مردم در راستای نظافت شهر و پاکسازی است، گفت: شهر یاسوج به عنوان پایتخت طبیعت نگین گردشگری در کشور است و افزایش مشارکت مردم در راستای پاکیزه نگه داشتن شهر نیازمند عزمی عمومی و توجه بیشتر رسانه ها است.

وی تصریح کرد: در دو ماه گذشته سه برنامه گردهمایی عمومی در این راستا برگزار شده است.

