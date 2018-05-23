۴۱۷فقره وام اشتغال به مددجویان کمیته امداد ساوه پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، ناصر زمردی با بیان اینکه پرداخت وام‌های اشتغال به مددجویان تحت حمایت و فرزندان آن‌ها با هدف توانمندسازی انجام می‌شود، اظهار داشت: طی سال گذشته ۴۱۷ فقره وام اشتغال و خودکفایی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان ساوه پرداخت شد.

سرپرست کمیته امداد شهرستان ساوه افزود: از این تعداد وام اشتغال ۴۸ فقره وام از منابع کمیته امداد با اعتبار ۵۷۰ میلیون تومان و ۳۶۹ فقره از منابع بانکی با اعتبار پنج میلیارد و ۵۵۳ میلیون تومان پرداخت‌شده است.

وی با اشاره به اینکه بهره‌مندی از آموزش مهم‌ترین گام برای شروع کار و رسیدن به موفقیت است، گفت: یکی از برنامه‌های کمیته امداد فراهم کردن شرایط آموزش رایگان برای مددجویان تحت حمایت و مجریان طرح‌های اشتغال است و برای این منظور یک هزار و ۲۴۲ نفر از مددجویان طی سال گذشته از آموزش‌های رایگان با اعتبار بیش از ۱۹۲ میلیون تومان بهره‌مند شدند.

زمردی ایجاد اشتغال برای مددجویان از طریق مراکز کاریابی را از دیگر اقدامات کمیته امداد برشمرد و اظهار کرد: طی سال ۹۶ تعداد ۱۸۵ نفر از مددجویان کمیته امداد ساوه از طریق معرفی به مراکز کاریابی مشغول به کار شدند.

سرپرست کمیته امداد شهرستان ساوه در پایان ضمن دعوت از خیران به‌منظور همکاری با این نهاد افزود: کمک به محرومان یک وظیفه همگانی است و کمیته امداد با همکاری خیران در جهت رفع مشکلات محرومان بیش‌از پیش تلاش می‌کند.