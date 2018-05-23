به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیدی ظهر چهارشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در زنجان، افزود: معاونت اجتماعی در خصوص موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی وارد کار شده و برنامه‌ریزی لازم را دارد.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها رسالت بسیار سنگینی در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی بر عهده دارند، اظهار کرد: رسانه ها در این خصوص باید گزارش‌ها و خبرهای لازم را مدنظر قرار دهند.

امیدی گفت: رسانه‌ها باید در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کنند؛ چرا که پلیس برای حفظ ارزش سرمایه‌های اجتماعی نیازمند تعامل با رسانه‌ها است.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: باید از طریق گفت‌وگو وارد عرصه شد و نسبت به شاد و آرام کردن استان تلاش کنیم.

امیدی تأکید کرد: در نیروی انتظامی کارگروهی در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی تشکیل ‌شده و در این کارگروه نسبت به تقویت بنیان خانواده دقت شده است.

وی افزود: رسانه‌ها باید در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وارد کار شوند و پلیس برای جلب و حفظ ارزش سرمایه‌های اجتماعی نیازمند تعامل گسترده با رسانه‌ها است و رسانه‌های گروهی در شکل‌دهی به گرایش‌ها و ارزش‌ها در یک جامعه و رفتارهای اجتماعی مطلوب نقش مهمی دارند.