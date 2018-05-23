به گزارش خبرگزاری مهر، ملوک سیدآبادی دبیر اجرایی سومین «جشنواره بچههای محراب» و رییس فرهنگسرای اخلاق با توجه به نقش مکبرین و موذنین در هر چه با شکوهتر برگزار شدن فریضه الهی گفت: اذانگو، با لحن و صوت زیبای خود، توجه نمازگزاران را به نقطه مرکزی اجتماع رحمانی جلب میکند و مکبر نیز با اعلام تکبیرهالاحرام، لحظه اتصال به قرب الهی را فریاد میزند و همگان را به رعایت آداب نماز دعوت میکند.
سیدآبادی اضافه کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در راستای تجلیل و تکریم و اشاعه سنت حسنه اذانگویی و مکبری، سومین «جشنواره بچههای محراب» را بین پسران در دو رشته مکبری (رده سنی ۸ تا ۱۲ سال) و مؤذنی (رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال) در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برگزار میکند.
دبیر اجرایی سومین جشنواره بچههای محراب ادامه داد: همزمان با حلول ماه مبارک رمضان، فراخوان و مکاتبه با ائمه محترم جماعات و مسئولان فرهنگی مساجد توسط مدیریت فرهنگی هنری مناطق ۲۲ گانه انجام شده تا مشخصات مکبرین و موذنین کودک و نوجوان مساجد شهر تهران تا ۲۲ خردادماه سال جاری گردآوری شود.
وی افزود: پس از احصا مشخصات مکبرین و موذنین مناطق مختلف شهر تهران، در بازه زمانی ۲۸ خرداد تا ۱۴ تیرماه، مرحله داوری در یکی از مساجد محوری هر یک از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، با حضور داورانی که با همکاری فرهنگسرای قرآن انتخاب میشوند، مکبرین و موذنین هر منطقه بر اساس شاخصههایی از جمله صوت و لحن، صحت قرائت و فصاحت و رعایت ترتیب، ارزیابی و رتبههای اول تا سوم مناطق در رشتههای مکبری و مؤذنی مشخص میشوند و هدیهای فرهنگی همراه با گواهی حضور یکایک کودکان و نوجوانان شرکتکننده در مرحله داوری داده میشود.
سیدی اضافه کرد: آیین اختتامیه و اهدای هدایای مکبرین و موذنین برگزیده هر منطقه با حضور رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شخصیتهای فرهنگی_مذهبی، مدیران فرهنگی هنری مناطق ۲۲ گانه و روسای فرهنگسراها در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود و به ۱۲۰ مکبر و مؤذن برگزیده مناطق ۲۲ گانه شهر تهران لوح تکریم و جوایزی اهدا میشود.
دبیر اجرایی سومین «جشنواره بچههای محراب» از تمامی کودکان و نوجوانان ۸ تا ۱۲ سال و مؤذن ۱۲ تا ۱۶ سال دعوت کرد به نزدیکترین فرهنگسرای محل زندگی خود مراجعه و برای حضور در این جشنواره ثبتنام کنند.
دبیرخانه سومین جشنواره بچههای محراب در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار، طبقه چهارم فرهنگسرای اخلاق واقع شده است.
نظر شما