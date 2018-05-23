به گزارش خبرنگار مهر، هادی سپهوند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برداشت گل محمدی در سطح ۲۲۰ هکتار از گلستان های لرستان آغاز و به مدت ۲ تا ۳ هفته ادامه خواهد داشت.

وی سطح زیر کشت گل محمدی در لرستان را ۲۲۰ هکتار اعلام‌کرد و افزود: ۱۴۰ هکتار از این سطح بارور و ۸۰ هکتار آن به صورت نهال است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان داشت: پیش بینی می شود از هر هکتار گلستان گل محمدی بارور ۲ تن گل تَر برداشت شود که بر این اساس کل گل تَر تولیدی لرستان از باغستان های گل محمدی ۲۸۰ تن برآورد می شود.

سپهوند با اشاره به اینکه از اسفند ماه ۹۶ تاکنون حدود ۸۰ هکتار سطح زیر کاشت گل محمدی در استان افزایش یافته و هم اکنون هم کاشت نهال گلدانی گل محمدی ادامه دارد، افزود: توسعه کاشت گل محمدی در استان علاوه بر اینکه باعث ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در سطح روستا می شود می تواند مانع ایجاد مهاجرت های جدید از روستاها به شهر شود.

وی گفت: کاشت گل محمدی به عنوان یک محصول کم آب بر می تواند در کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع آبی مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین گل محمدی با کمترین سرمایه گذاری از ارزش افزوده بالایی برخوردار است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: گل های محمدی تولیدی لرستان به ازای هر کیلو گرم گل تَر به مبلغ ۷ تا ۸ هزارتومان به فروش رسیده و به شهرستان کاشان برای گلاب گیری و تهیه اسانس ارسال می شود.