بازیکنان تیم فوتسال تاسیسات دریایی سهمیه آزاد نیستند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال تاسیسات دریایی به خاطر مسائل مالی از حضور در فصل آینده مسابقات لیگ برتر فوتسال انصراف داد و این تیم منحل شد. در همین ارتباط ابهامی پیرامون بازیکنان تیم تاسیسات و اینکه آیا آنها برای حضور در دیگر تیم ها سهمیه لیگ برتری محسوب می شوند یا خیر، بوجود آمد.

کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ فوتبال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: بازیکنان تاسیسات صد درصد سهمیه لیگ برتری هستند. درست است تاسیسات منحل شده ولی بازیکنانش جزو سهمیه لیگ برتری به تیم های دیگر منتقل خواهند شد.

این در حالی است که دو دوره پیش تیم دبیری هم منحل شد ولی بازیکنان این تیم برای انتقال به سایر تیم ها سهمیه لیگ برتری محسوب نشدند.

سلیمانی در این ارتباط گفت: سال گذشته اعلام کردیم هر تیمی می تواند یک بازیکن از تاسیسات خارج از تعداد سهمیه لیگ برتری جذب کند. الان قضیه فرق دارد. بازیکنان تاسیسات سهمیه لیگ برتری هستند ولی برای فسخ قرارداد آزادند. به این ترتیب یک تیم نمی تواند تمام بازیکنان تاسیسات را به خدمت بگیرد.