اصغر نوری نویسنده، مدرس و کارگردان تئاتر که این روزها نمایش «دو روایت از شکسپیر» را روی صحنه دارد درباره میزان استقبالی که تا امروز از اجرای این اثر نمایشی شده است به خبرنگار مهر گفت: استقبال از نمایش «دو روایت از شکسپیر» کمتر از میزانی است که تصورش را می کردم که این مساله می تواند به دلیل همزمانی اجرای ما با ماه رمضان و یا اجرا در تماشاخانه سنگلج که از مرکز شهر و استقرار سالن های مختلف تئاتر دور است، باشد اما معتقدم مساله اصلی چیز دیگری است.

وی ادامه داد: من به دلیل اینکه داور جشن بازیگر خانه تئاتر هستم اکثر نمایش های روی صحنه را دیده و وضعیت تماشاگران تئاتر و خود تئاتر را به خوبی رصد کرده ام. معتقدم ضربه اصلی به نمایش های همچون نمایش «دو روایت از شکسپیر» را تماشاگران حبابی تئاتر وارد کرده اند. تماشاگر تئاتر به معنای واقعی کلمه خیلی کم شده است. از نظر من تماشاگر واقعی تئاتر فردی است که خودش تئاتر کار نمی کند و تئاتری نیست اما برایش حضور سلبریتی ها هم در تئاتر مهم نیستند و عادت دارد ماهی یکی دو بار به دیدن نمایش هایی که دوست دارد، بنشیند. در حال حاضر این تماشاگران کمتر از قبل شده اند و ما بیشتر شاهد حضور تماشگران حباب هستیم و در حقیقت داریم خودمان را با حضور آنها فریب می دهیم چون این مخاطبان، تماشاگر واقعی تئاتر نیستند.

نوری متذکر شد: از آنجا که این نمایش یک اثر پژوهشی است و این ۲ روایت از میان ۶ روایت از شکسپیر که از سال ۹۰ تا ۹۶ در فرانسه اجرا شدند، انتخاب شده اند، انتظار داشتم که استقبال اهالی تئاتر و دانشجویان این حوزه از نمایش بیشتر از این باشد و برایشان جالب باشد که ببینند من دست به چه تجربه ای در این زمینه زده ام. این مساله برای من که مدرس تئاتر هستم زنگ خطر به حساب می آید.

این کارگردان یادآور شد: این زنگ خطر از آنجا اهمیت پیدا می کند که شاهد هستیم حتی دانشجویان و هنرجویان تئاتر هم علاقه مند به دیدن نمایش هایی هستند که در آنها سلبریتی ها و یا افراد مدعی و با های و هوی حضور دارند. این اتفاق یک زنگ خطر اساسی برای تئاتر ما هم به حساب می آید چون حتی دانشجویان و هنرجویان آموزشگاه ها هم به خودِ تئاتر کم توجه شده اند و می خواهند ببینند این چهره ها چطور مشهور و محبوب شده اند تا راه آنها را بروند و فقط پول و شهرت برایشان اهمیت دارد. البته من مخالف پول و شهرت نیستم اما معتقدم که در تئاتر باید پژوهش و اندیشه هم به همراه پول و شهرت وجود داشته باشد.

وی درباره تغییراتی که نمایش نسبت به اجرا در اروپا داشته است، گفت: چون بخشی از کار براساس بداهه شکل می گیرد ما متناسب با مکانی که در آن اجرا می رویم تغییراتی در کار می دهیم. در اجرای سنگلج نیز این اتفاق رخ داد و حتی در برخی مواقع هر شب کار دچار تغییر می شود و حتی در بخشی از نمایش از مخاطب می خواهیم که روی صحنه بیاید و در روند اجرا سهیم شود.

این مترجم متون تئاتری در پایان درباره دیگر فعالیت هایش بیان کرد: ۲ پروژه در دست دارم که احتمالا یکی از آنها نیمه دوم سال و دیگری سال دیگر به اجرا خواهند رسید. اولی نمایشنامه ای است براساس سه گانه آگوتا کریستف که شامل «دفتر بزرگ»، «مدرک» و «دروغ سوم» می‌شود و «دفترهای بزرگ و دفترهای دیگر» نام دارد که امیدوارم بتوانم آن را به زودی اجرا کنم همچنین نمایشنامه دیگری با عنوان «ساحلی» نوشته وجدی مُعَوَد را نیز ترجمه کرده ام که علاقه مند به اجرای آن هستم.

«دو روایت از شکسپیر» تلاشی است برای اجرای ۲ تراژدی «هملت» و «اتللو» به فرم روایی که از شیوه‌های نمایش ایرانی، نقالی و پرده‌خوانی می‌آید و ماجرا با زبانی طنز و امروزی از دیدگاه ۲ شخصیت جانبی اما تاثیرگذار این ۲ تراژدی روایت می‌شود.

این نمایش که غزاله رشیدی، محمدرضا چرختاب، اصغر نوری در آن ایفای نقش می کنند تا ۱۱ خردادماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است.