به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات)، همزمان با روز جهانی تنوع زیستی روز گذشته پاسگاه محیط بانی مکرش منطقه حفاظت شده کویر با حضور جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، کیومرث کلانتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و جمعی از مسئولان و محیط بانان محیط زیست استان افتتاح و به بهره برداری رسید.

جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در این مراسم با اشاره به اینکه مجموعا ۳۷۴ پاسگاه محیط بانی در کشور داریم، افزود: از این تعداد پاسگاه محیط بانی تعداد ۸۲ پاسگاه بدلیل کمبود نیروی محیط بان غیرفعال بوده که امیدواریم بتوانیم طی پروسه استخدام نیروی جدید و تقسیم نیروها در سطح کشور این پاسگاهها را راه اندازی کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس استاندارد جهانی، هر ۱۰۰۰ هکتار عرصه یک نفر محیط بان نیاز دارد، اظهار داشت: در کشور ما هر ۱۲ هزار هکتار یک محیط بان انجام وظیفه می کند، این در حالی است که تعداد پاسگاهها نیز در کشور حدود یک ششم استاندارد جهانی است و با توجه به آسیب پذیر بودن مناطق تحت مدیریت محیط زیست ارتقاء و تجهیز پاسگاهها بسیار حائز اهمیت است.

محبت خانی در خصوص توزیع جلیقه ضد گلوله در سراسر کشور گفت: در حال حاضر تعداد ۳۴۰۰ نفر محیط بان در کشور داریم که با توجه به توزیع تعداد ۱۵۰۰ جلیقه ضد گلوله در کشور، تمام محیط بانانی که سر شیف خود حاضر هستند دارای جلیقه ضد گلوله بوده و هیچ محیط بانی بدون جلیقه برای انجام ماموریت اعزام نمی شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در ادامه به آموزش دوره های تخصصی به محیط بانان اشاره داشت و افزود: ۱۰۰۰ محیط بان در کشور از بدو استخدام بدون آموزش دوره های تخصصی مشغول به کار بودند که با همکاری دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ۵۰۰ نفر از این محیط بانان در حال حاضر مشغول گذراندن دوره های تخصصی لازم بوده و برای ۵۰۰ نفر باقیمانده نیز این دوره های آموزشی در نظر گرفته شده است تا بتوانند از اختیاراتی که به عنوان ضابط قضایی خاص دارند جهت پاسداری از محیط زیست استفاده لازم را ببرند.

وی گفت: همچنین تعداد ۴۵۰ دستگاه موتور سیکلت نیز خریداری شده که در نیمه اول سال در سراسر کشور توزیع خواهد شد و ۳۰۰ محیط بان جدید نیز طی آزمون استخدامی جذب سازمان حفاظت محیط زیست خواهند شد.

محبت خانی با بیان اینکه استفاده از هلی شات جهت کنترل و پایش مناطق نیز در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه هلی شات بهتر از یک عامل انسانی قادر به رصد و پایش مناطق است استفاده از آن می تواند تا حدود زیادی خلاء ناشی از کمبود نیروی محیط بان در مناطق چهارگانه را مرتفع کند.

وی با اشاره به اینکه استفاده از دوربین روی پیراهن محیط بان نیز یکی دیگر از اقداماتی است که در سال ۹۷ در دستور کار داریم، تصریح کرد: این دوربین ها هم برای ثبت تخلفات و ایجاد مدرک جهت مراجع قضایی و هم جهت کنترل و نظارت بر نیروی محیط بان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کیومرث کلانتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران هم تقارن افتتاح پاسگاه محیط بانی مکرش منطقه حفاظت شده کویر با روز جهانی تنوع زیستی را یک رویداد با ارزش در حوزه محیط طبیعی استان تهران دانست و اظهار داشت: امروزه تنوع زیستی حاصل میلیاردها سال تکامل موجودات است که تحت تاثیرفرآیندهای طبیعی و انسانی قرار گرفته و از این منظر وابستگی انسان به تنوع زیستی بسیار مشهود است.

وی با اشاره به ارزش منحصر بفرد تنوع زیستی و ضرورت حفاظت فراگیر از آن گفت: اگرچه امروزه توجه به تنوع زیستی به عنوان یک سرمایه همگانی و ملی در مجامع بین المللی مطرح بوده و جوامع مردمی شناخت و آگاهی های بیشتری نسبت به این موضوع پیدا کرده اند، اما متاسفانه روزانه شاهد این هستیم که تعداد زیادی از گونه‌ها با پیامدهای ناشی از فعالیت‌های انسانی، در حال کاهش و آسیب بسیار شدید است که این امر می تواند تهدید جدی برای حیات و زندگی خود انسان باشد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه منابع بیولوژیکی یک سرمایه با ارزش برای زیست پایدار است، تصریح کرد: درحال حاضر ضرورت پرداختن به اقدامات فوری و قاطع برای حفظ ژن‌ها، گونه‌ها و بوم سازگان‌ها با کاربست مدیریت پایدار، امری بسیار اجتناب ناپذیر است.

کلانتری همچنین با اشاره به وجود تنوع زیستی مطلوب در سطح استان تهران ادامه داد : یکی از برنامه ها و اولویت های اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران توسعه زیرساخت های حفاظت از مناطق تحت مدیریت بوده و در این راستا برنامه ساخت و پیگیری تجهیز واحدهای محیط بانی جدید در دستور کار قرار دارد.

وی کمبود منابع، زیرساخت ها و امکانات محیط بانان استان تهران در مقیاس جغرافیای تحت کنترل و حفاظت را آنهم با توجه به حساسیت های محیط زیست پایتخت مهم دانست و گفت: حدود ۱۷ درصد جمعیت کشور در ۸۳/۰ درصد مساحت جغرافیایی کشور یعنی تهران مستقر است و ازطرفی برخی از مناطق تحت مدیریت استان تهران در جغرافیای سرزمینی استان های دیگر قرار دارد و برای کنترل، پایش وحفاظت این پهنه با این جمعیت نیازمند بکارگیری محیط بانان بیشترو بروزرسانی و افزایش تجهیزات و امکانات هستیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان یادآور شد : امروز باحضور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور و جمعی از محیط بانان بیست و چهارمین پاسگاه محیط بانی استان تهران افتتاح شد و ما تا پایان سال شاهد افتتاح ۸ پاسگاه دیگر خواهیم بود.