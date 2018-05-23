روحیه استکبارستیزی جوانان ایران اسلامی ضامن حیات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی مغیثی ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از مستند زندگینامه شهید مدافع حرم «احمد شوهانی» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۵ خرداد، عملیات بیتالمقدس و امام خمینی(ره) گفت: حیات جامعه اسلامی باید تأمین شود که این تأمین حیات مستلزم داشتن روحیه استکبارستیزی است.
وی بابیان اینکه جوانان ایران اسلامی همچون احمد شوهانی به تأسی از امامان و ائمه اطهار برای حیات جامعه اسلامی به روحیه استکبارستیزی و مبارزه با ظالمان توجه دارند، گفت: حیات یک جامعه مدیون مبارزه احمد شوهانی ها است.
امامجمعه نهاوند با اشاره به اینکه در کشورهایی همچون سوریه و عراق در ابتدای حضور داعش این روحیه کم دیده میشد، گفت: همچنان که شاهد بودیم همین کمرنگ بودن روحیه مبارزی در جامعه اسلامی منجر به آن شد که آینده چندین ساله آنها تحتالشعاع قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، گفت: امروز رسانه یکی از بیبدیلترین ابزارهای ترویج این فرهنگ بزرگ و ارزشمند است که امیدواریم این حرکت در شهرستان توسعه یابد چراکه علاوه بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، رسانه نشان میدهد که نهاوند همچون گذشته در همه زمینهها در کشور حرفی برای گفتن دارد.
نظر شما