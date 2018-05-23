گسترش تعاملات بین المللی و جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، محمدرضا زمانی در مراسم معرفی رئیس جدید مرکز کابل، با اشاره به لزوم بازنگری کلی در سیاست‌ها و دیپلماسی علمی دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور تنها دانشگاهی است که دارای مجوز های بین المللی و شبکه مجازی دانشگاه های جهان اسلام در برنامه ششم توسعه است که باید بتوانیم ضمن در نظر گرفتن کیفیت با سرعت بیشتری از این پتانسیل ها، بهره مند شویم.

وی افزود: خوشبختانه دانشگاه پیام نور در حال حاضر از جایگاه مطلوبی در کشور افغانستان برخوردار است و باید با حفظ این جایگاه در آینده، ضمن تامین انتظارات و خواسته های وزارت تحصیلات عالیه کشور افغانستان، بسترهای توسعه روابط بین الملل دانشگاه را فراهم آوریم.

رئیس دانشگاه پیام نور به استان خراسان و مرز مشترک ایران و افغانستان اشاره کرد و افزود: دانشگاه پیام نور می تواند با تجهیز امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی خود در سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، خواسته ها و انتظارات دانشجواین کشور افغانستان را تامین کرده و نقشی ویژه در توسعه روابط بین الملل و گسترش دیپلماسی علمی نقشی ویژه ایفا کند.

زمانی همچنین با اشاره به کاهش جمعیت دانشجویی در سال های آینده گفت: روند کاهش جمعیت دانشجویی رو به افزایش است و تنها راهی که می توان از این چالش عبور کرد، گسترش تعاملات بین المللی و جذب دانشجو از کشورهای خارجی است که باید با توجه به پتانسیل های خوب دانشگاه در حوزه روابط بین الملل، گام های موثری برداریم.